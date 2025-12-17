לחצו על התמונה לצפיה בפרק

ראם כהן מצא את דרכו בעולם החינוך מתוך רצון להשפיע. בראיון לפודקאסט "להכיר מקרוב" של פרויקט 252, הוא משתף במסע האישי שלו למציאת חיבור אמיתי - לא רק לבני זוג, אלא גם למקצוע, לערכים ולעצמו.

על תחילת הדרך והמודל שקיבל בבית, מספר ראם: "גדלתי עם הורים שהמודל הזוגי שלהם היה נוכח וחיובי. אבא שלי עזב קריירה בהייטק כדי להגשים את חלום הנגרות בעסק של סבא, מתוך תשוקה אמיתית".

את ניצני המנהיגות גילה כבר כתלמיד, כשהיה שותף פעיל להקמת תיכון דתי במודיעין: "היינו התלמידים שמובילים את בית הספר ושותפים להחלטות. שם, ובהמשך בפרויקטים בבני עקיבא, הרגשתי שאני עושה משהו אמיתי וחי את התהליך".

לתפיסתו של ראם, החיפוש אחר "החיבור" הוא עבודת חיים שחוצה תחומים - החל מהתחביב הייחודי שלו לבקר בבתי כנסת שונים כדי לספוג אווירת תפילה מגוונת, ועד לעולם הדייטינג. "החיים הם לא רק מה אנחנו עושים, אלא איך אנחנו מרגישים כלפי זה. כל קשר הוא מקור ללמידה - לא רק על הצד השני, אלא בעיקר על עצמנו".

לסיום, הוא מדגיש את חשיבות הדיוק וההקשבה הפנימית בדרך לחופה: "כשאתה מוצא את החיבור הפנימי, אתה נמצא במימוש מלא. הדיוק בחיפוש אחר מה שנכון לך - הוא שיביא אותך לתוצאה הטובה ביותר".

