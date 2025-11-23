בישיבת הממשלה שהתקיימה הבוקר (ראשון), אושר מהלך לאומי להשלמת עלייתם של בני קהילת בני מנשה ממדינות מיזורם ומניפור בצפון-מזרח הודו.

מדובר במהלך שעתיד להסתיים עד שנת 2030, ובמהלכו יעלו לישראל כ-5,800 בני קהילה המזהים עצמם כצאצאי עשרת השבטים.

לפי החלטת הממשלה, עד סוף שנת 2026 יעלו לישראל כ-1,200 מבני הקהילה, בעלות מוערכת של כ-90 מיליון שקלים. העלייה תכלול הליך גיור ממלכתי, שהות במרכזי קליטה, לימוד עברית, שילוב בעבודה ובמערכת החינוך, וקליטה מלאה בישראל. בהמשך, עד שנת 2030, צפויים לעלות כ-4,600 נוספים, ובכך תושלם עליית הקהילה כולה.

בהתאם להחלטת ממשלה 2442 משנת 2007, תצא משלחת בין-משרדית להודו בתוך שבוע, בשיתוף הרבנות הראשית, מערך הגיור, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד החוץ, משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית, לבדיקת הזכאות של בני הקהילה.

אישור העלייה ייעשה על ידי הראשון לציון והרבנות הראשית. העולים ייכנסו לארץ באשרת שהייה זמנית מסוג א/5 עד להשלמת הליך הגיור.

העולים החדשים ישתלבו בעיקר בערי הצפון, ובראשן נוף הגליל, כחלק ממהלך כולל לפיתוח וחיזוק הגליל. המהלך נעשה בתיאום עם השר זאב אלקין, האחראי על מנהלת שיקום הצפון, ובשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטיים, בהם האוצר, החוץ, המשפטים, הבינוי והשיכון, התרבות, המדע והסביבה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך על ההחלטה והדגיש את חשיבותה הציונית והחברתית. "אני מברך על ההחלטה החשובה והציונית שהתקבלה היום בממשלה, שתביא לעלייה נוספת של קהילת בני מנשה לארץ ישראל. העולים יתיישבו בצפון הארץ, וזאת כחלק ממדיניות הממשלה לחיזוק הצפון והגליל ולצמיחתו. אנו נמשיך לפעול לאיחוד הקהילות ולקליטתם המוצלחת בישראל".

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, בירך: "אנו מקבלים היום החלטה חשובה ובעלת ערך, שתאפשר את עליית בני קהילת בני המנשה בחמש השנים הקרובות. עלייה זאת מצטרפת לעלייה הברוכה שאנו רואים בשנתיים האחרונות מתפוצות רבות, עלייה המעצימה את החוסן, הסולידריות וההתחדשות של מדינת ישראל".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוסיף: "מדובר בהחלטה ציונית חשובה שמחברת מחדש לבבות ומשפחות. השלמת עליית בני מנשה היא חיבור מחודש של אחים שנשאו בליבם את הכמיהה לציון במשך דורות. העלייה לגליל וההתיישבות בנוף הגליל מחזקות את אחיזתנו בצפון ואת עתיד מדינת ישראל".