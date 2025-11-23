מקסים הרקין עם שלום אסייג ללא קרדיט

מקסים הרקין, ששב לאחרונה מהשבי בעזה, הגיע היום (ראשון) לפגוש את השחקן והיוצר שלום אסייג בביקור על סט הצילומים של סדרתו החדשה, כדי להודות לו על השפעה עמוקה שהייתה לו בתקופה הקשה שעבר.

לדבריו של הרקין, מופע סטנדאפ ישן של אסייג לא רק סייע לו ללמוד עברית עם עלייתו ארצה לטירת הכרמל - אלא גם ליווה אותו ברגעים הקשים ביותר שלו בשבי אצל חמאס. "זה בן אדם שהחזיק אותי שם מתחת לאדמה", אמר בהתרגשות.

אסייג, שגדל גם הוא בטירת הכרמל, השיב בהתרגשות: "כיף לשמוע, מאוד מרגש שגם שם, ברגעים הכי קשים, עזרתי לך קצת". הרקין הגיב לו בקצרה: "המון".