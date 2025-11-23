הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, החליט להדיח את סא"ל א', קצין המודיעין של אוגדת עזה בעת מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר.

סא"ל א' הוא הגורם שבחר להתעלם מהתרעות חוזרות ונשנות שהועברו אליו בידי נגדת מודיעין ביחידה, ו', שתיארה תרחישי חדירה מסיבית ומתקפה על יישובי העוטף.

הקצין דחה את דבריה, טען כי מדובר ב"דמיונות", והסביר את התנהלות חמאס בגבול כ"וואסח ותצוגה".

למרות ממצאי התחקירים, ולמרות שבחודש ינואר 2025 הוחלט לבטל את מינויו ליחידה 9900 - סא"ל א' הוצב לאחרונה שוב בתפקיד, הפעם כראש תחום במפקדת קצין המודיעין הראשי.

גל ביקורת מחודש עלה לאחר שנחשף כי הוא ממשיך להגיע לבסיסי אמ"ן, להשתתף בדיונים ולקבל שכר צבאי.

גורמים המעורים בפרטים אמרו לגלי צה"ל כי "הוא לא מסכים ללכת הביתה, הרבה אנשים ניסו להראות לו את הדרך החוצה והוא לא מסכים, הוא רוצה להישאר בצבא".

באוגוסט לפני שנה סיים א' את תפקידו באוגדה, לבקשתו, לפני המועד המתוכנן. לאחר שיצא לחופשה ממושכת הוחלט על ידי הרמטכ"ל דאז, רא"ל הרצי הלוי, וראש אמ"ן בינדר, למנותו לתפקיד פרויקטור ביחידת המודיעין 9900, תפקיד שהוקפא בשל לחץ ציבורי.