ד"ר (סא"ל במיל') ישראל טל סרנגה, ראש מערך הדוברות, השיווק וההסברה של עיריית ירושלים, הודיע היום (שני) כי יסיים את תפקידו בשבועות הקרובים, וייצא להפוגה ובחינת דרכו להמשך.

סרנגה כיהן בתפקיד זה במשך שבע השנים האחרונות.

קודם לכן כיהן סרנגה כדובר חיל האוויר, ועמד בראש מערך הדוברות, ההסברה ושירות הלקוחות ברכבת ישראל. כיום הוא משמש כדירקטור ב'מסע ישראלי' ובחברות עירוניות, ומרצה לתקשורת באוניברסיטת אריאל מזה עשור.

במסגרת תפקידו בעיריית ירושלים, הקים וניהל סרנגה את מערך הדוברות, השיווק וההסברה לפי מדיניות ראש העיר משה ליאון. מערך זה ריכז את הפעילות מול כלל מגזרי העיר - הכללי, החרדי והערבי - וכן את הקשר לתקשורת הבינלאומית והפעילות הדיגיטלית המתקדמת בעיר. סרנגה היה אחראי גם על מערך הפרסום והקשר עם חברות הבת ומשרדי הממשלה.

סרנגה הוביל מהלכים תקשורתיים מורכבים בתחומי התשתיות, התחבורה, ההתחדשות העירונית ואירועי התרבות. בין היתר, ניהל את הדוברות האינטגרטיבית של פרויקטי התחבורה הגדולים בעיר, ובהם רשת הרכבת הקלה, חניוני החנה וסע, ופרויקטים משמעותיים כמו קירוי בגין ורובעי העיר החדשים.

עוד יזם תוכניות דוברות שנתיות לאירועי העיר, בהם מרתון ירושלים, תהלוכות העדלאידע, חגי תשרי, מועדי אביב, ואליפויות ספורט, לצד מיתוג ירושלים כבירת הספורט והתרבות. סרנגה ניהל את התקשורת העירונית גם בזמני משבר, כולל מגפת הקורונה, מבצעים צבאיים ומלחמות.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, אמר, "קיבלתי את רצונו של ישראל לסיים את תפקידו בשל הרגשת מיצוי. יש לי הערכה גדולה לעבודתו, לתהליכים שהוביל ולתוצאות בתחום הדוברות, השיווק וההסברה בירושלים. אני מאחל לישראל הצלחה גדולה... אין לי ספק שעוד פסגות גבוהות לפניך".

סרנגה הוסיף, "ביקשתי מראש העיר משה ליאון לסיים את תפקידי לאחר כשבע שנים מופלאות בעיריית ירושלים. שנים עתירות עשייה, אירועים, מבצעים, מלחמות ומגפת הקורונה... אני יוצא להפוגה ובוחן את דרכי להמשך, אבל בליבי נשאר ירושלמי גאה שמתרגש ממנה כל פעם מחדש".

עיריית ירושלים צפויה לפרסם מכרז לתפקיד בשבועות הקרובים, ותפעל למינוי מחליף בהתאם לכללים.