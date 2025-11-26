משה ועליזה שטיינברג, שעלו לאחרונה מבריטניה והתיישבו בשכונת כרמי הנדיב, שוחחו עם ערוץ 7 וסיפרו על עלייתם במסגרת טיסת העולים הרשמית הראשונה מהממלכה הבריטית מזה 15 שנים.

"זו פעם ראשונה שאני לוקח טיסה לכיוון אחד - מבלי תכנון לחזור", מספר משה. "התרגשתי מאוד כשירדתי מהמטוס. הגענו למקום שבו אנחנו אמורים להיות".

עליזה מציינת כי הפרידה מהקהילה והמשפחה בבריטניה לא הייתה פשוטה. "ארזנו במשך ימים ארוכים. כשהגענו לשדה התעופה נפרדנו מכל המשפחה שנשארה שם. עם זאת, היה מרגש מאוד להיות מוקפים במשפחות אחרות שעושות עלייה".

הזוג שטיינברג הסביר מדוע בחרו להתגורר דווקא בכרמי הנדיב. "אחד ההיבטים הייחודיים שמשך אותנו לכרמי הנדיב הוא שלא מדובר באיזו קהילה מבודדת של אנגלו-סקסים אלא שילוב של כולם, ישראלים ועולים חדשים.

כעולים זה נותן לנו הזדמנות להשתלב, זה מכריח אותנו ללמוד עברית מצד אחד וגם את הנוחות שיש אנשים שכן דוברים את שפת האם שלנו", הם מדגישים.

עליזה מוסיפה כי אחד הדברים שהביא אותה לישראל הוא חינוך הילדים. "ראיתי את בתי הספר כאן ואת הערכים שנלמדים בהם. רצינו שהילדים שלנו יגדלו ויספגו את הערכים האלה".

לדבריה "החוויה שלנו כאן בכרמי הנדיב היא מאוד חיובית בחודשים שאנחנו כאן. רצינו להרגיש ישראלים ולהשתלב בתוך החברה ולכן אנחנו פה".

"אני מצפה לראות איך הקהילה הזו מתפתחת, מצפה להיות חלק ממנה ולתרום לה", מסכם משה וקורא יחד עם רעייתו למשפחות נוספות של דוברי אנגלית ועברית להצטרף לכרמי הנדיב.

