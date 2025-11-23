במלאות עשור לפרשת דומא בה הורשע עמירם בן אוליאל מפרסם הזמר והיוצר אריאל זילבר שיר חדש בו הוא דורש לשחרר את בן אוליאל וטוען כי הוא חף מפשע.

"שחררו את עמירם, הרי הורשע רק על פי הודאתו, עינויים עבר של כלא רומי הם לא יסתירו את חפותו. שחררו את עמירם, אז תצא האמת לאור, השופטים טעה טעו טעינו, כמו עמוס ברנס ורומן זדורוב ועוד דוגמאות שלא הצלחתי לזכור", שר זילבר.

הוא מותח בשיר ביקורת על כך שבן אוליאל נותר בכלא לעומת מאות החבלים ששוחררו בעסקת החטופים. "מחבלים משתחררים בלי תור ועינינו יבשות מדמע מתי כבר עמירם שלנו ישמח ישתחרר ויצא ויראה את האור?".

זילבר מביע בשירו תקווה לשחרורו של בן אוליאל. "מחכים ליום פקודה - משפחתו, אשתו והילדה, לכולם כבר ייפול האסימון שעמירם הוא חף מכל פשע ויהיה שוב אזרח ובביתו אורו יזרח".