משלחת בכירה של ארגון הטרור הרצחני חמאס, בראשות ח’ליל אל-חיה, הגיעה אמש לקהיר לדון ב"הסלמה" הביטחונית ברצועת עזה ובמעבר ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש, כך מדווח אתר החדשות "אל-ערבי אל-ג’דיד".

גורם בכיר בחמאס מסר כי השיחות עם ראש המודיעין המצרי יעסקו בגורל פעילי חמאס הנצורים במנהרה ברפיח, במדיניות ישראל ברצועת עזה מאז הסכם הפסקת האש, סעיפים בהסכם שטרם יושמו, ובראשם פתיחת מעבר רפיח לתנועת תושבים בשני הכיוונים.

לדבריו, בשיחות ידונו הצדדים גם במאמצים לאתר את שאר גופות החללים הישראלים, משימות הכוח הבינלאומי אשר על פי תוכנית הנשיא טראמפ יוצב ברצועת עזה.

קודם לכן, הכחיש חמאס את הדיווחים בתקשורת לפיהם נציגי חמאס עדכנו את הממשל האמריקני שהסכם הפסקת האש הגיע לקיצו בעקבות התקיפות הישראליות ברצועת עזה.