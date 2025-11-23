בין משתתפי מפגן המחאה מול ישיבת הממשלה היום (ראשון) היה גם חבר כנסת שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט. בשיחה עם ערוץ 7 הוא מסביר מדוע כחבר קואליציה הוא שותף להפגנה מול ישיבת הממשלה.

את דבריו פותח חבר הכנסת רוטמן בתזכורת לכהונתו, לבד מהיותו יו"ר ועדת החוקה, גם יו"ר משותף של שדולת ארץ ישראל שהובילה את ההחלטה שזכתה לרוב גדול בקריאה להחלת ריבונות ואת ההחלטה שזכתה לרוב גדול עוד יותר נגד הקמתה של מדינה פלשתינית.

בהתייחס לעצם ההפגנה מול ישיבת הממשלה מזכיר רוטמן כי "אין מזרזים אלא למזורזים", וברוח זו "הקריאה אינה נגד הממשלה. הקריאה היא לממשלה, לחזק אותה להגיד אמירה מאוד ברורה בשטח. אנחנו רואים את הפעילות בשטח, אנחנו רואים את הבנייה שמובילים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, החוות, היישובים החדשים והכבישים, אנחנו רואים את זה מתרחש וקורה נגד עינינו, אבל צריך גם לא רק בשטח אלא גם מעל בימות העולם, גם באו"ם, גם מול הממשל האמריקני, לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להחיל ריבונות".

לדבריו הציפייה מממשלת ישראל היא להוכיח התקדמות כלשהי, גם אם חלקית, גם אם מדורגת, בכיוון זה של ריבונות, ובלבד שתהיה תכנית פעולה אופרטיבית סדורה. "כפי שאתם יודעים, בצלאל סמוטריץ' הכין הצעה כזו. היא מונחת ויכולה לעלות להחלטת ממשלה מחר בבוקר. צריך לעשות את זה".

באשר לטענה לפיה ויתור על הריבונות הוא חלק מתכנית טראמפ וחלק מההתקדמות בהסכמי אברהם, אומר רוטמן כי למיטב ידיעתו החלת הריבונות לא נשללה גם כאשר דובר על הסכמי אברהם, בוודאי כאשר מדובר ביהודה ושומרון, ואת החלק הזה בהחלט ניתן וצריך לקדם. עוד הוא מציין כי סעיף שכלל את שלילת החלת הריבונות הוסר מרשימת עשרים הנקודות שבתכנית טראמפ. "לא סתם זה ירד. אין לזה רמז, לא בהחלטת מועצת הביטחון שכבר התקבלה, לא במקומות אחרים ואנחנו צריכים לפעול להחלת הריבונות. אם אנחנו נגיד ונגדיר את האינטרס שלנו אל מול הממשל האמריקאי האוהד ביותר שהיה למדינת ישראל מאז ומעולם, חזקה על הממשל האמריקאי שיבוא ויגיד קדימה, מתקדמים".

על החשש שמא האמריקאים ידרשו את הסרת רעיון הריבונות על מנת לאפשר התקדמות מול סעודיה, אומר רוטמן כי לא הוא המנהל מו"מ עם האמריקאים, ומי שכן עושה זאת הוא ראש הממשלה שהצביע בעד החלת הריבונות לא מכבר. "הדבר הזה מונח לפתחו ואנחנו פה מזרזים למזורזים. ראש הממשלה והממשלה עושים את הדברים הנכונים. צריך לוודא שלרשימת הדברים הנכונים הזאת תצטרף גם החלת ריבונות ביהודה ושומרון".

סוגיה נוספת לה התייחס חבר הכנסת רוטמן היא הצעת החוק שהוא מקדם בימים אלה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. לדבריו, בימים אלה בהם התגלתה פרשת הפצ"רית ניתן לראות "עין בעין איך צבר הכוח הבלתי סביר הזה שנמצא בידיים של גלי בהרב מיארה, וזה לא רק העניין הפרסונלי שצריך לתת לה אולי פרס על שהיא שכנעה את כולם שהמערכת לא יכולה להמשיך ככה, אבל גם אם היה יושב בתפקיד הזה מישהו אחר, העובדה שיש יועץ משפטי שמחזיק בכל החוטים במדינה ואנחנו רואים שגם כשצריך לגבש מישהו שיחקור אי סדרים ברמה הפלילית גם בפרקליטות, גם בייעוץ המשפטי, גם בפרקליטות הצבאית הראשית. אין מי שיחקור את זה. כולם מפחדים. זו מציאות לא דמוקרטית, לא לגיטימית והיא חייבת טיפול. בשביל זה פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה הוא הצעד החשוב ביותר".

בדבריו דוחה רוטמן את הטענה לפיה שינויים במערכת המשפט יכולים להתבצע אך לא בתקופה שלפני בחירות ולא כאשר יש ראש ממשלה ושרים בחקירות או במהלכים משפטיים. רוטמן מזכיר כי מערכת המשפט יצרה מצב בו מזה כשלושים שנה זו המציאות, "ואם זה יהיה המדד לעולם לא יתקנו את המערכת, ולהפך, המערכת תייצר את התיקים כפי שאנחנו יודעים שהיא עשתה בעבר, כדי שלא יטפלו, ולכן זה טיעון גרוע מאוד".

לזאת הוא מוסיף ומזכיר את דברי ראש הממשלה עצמו ולפיהם הצעת החוק לא תשפיע על תיקי נתניהו ולאחר פיצול התפקיד "מי שאחראי על תיקי נתניהו יישאר בלי קשר להצעת החוק הזאת. מדובר בפייק טיעונים של אנשים שתמיד אומרים לך 'כן אבל לא עכשיו', והמשמעות היא אנחנו רוצים לשמר את הכוח בידיים של הגופים הלא נבחרים כי אנחנו יודעים שבבחירות לעולם לא נצליח לשכנע את העם באידאולוגיה המופרעת שלנו, ולכן אנחנו רוצים שבג"ץ והיוצר המשפטי לממשלה יכפו את האידיאולוגיה על העם".

רוטמן מספר כי בסוגיית הצעת החוק הזו הגיע להסכמה עם חברי הכנסת החרדים לתמיכה למרות מחאות מפלגותיהם עד להצבעה בקריאה שניה ושלישית "כי גם הם וגם הציבור שלהם מבינים שזה הסוגיה החשובה ביותר שמונחת על הפרק".