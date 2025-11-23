מסיכום נתוני המשטרה עולה כי בארבע שנים האחרונות נרשמה עלייה עקבית ומשמעותית במספר היהודים הפוקדים את הר הבית.

בשנת 2022 עלו להר 48,205 יהודים, בעוד שבשנת 2025 - עד סוף חודש אוקטובר בלבד - כבר תועדו 54,677 ביקורים. מדובר בעלייה של כ־13.4% בתוך שלוש שנים, נתון שבמערכת הביטחון מגדירים כ“שיא שלא נרשם כמותו בעשור האחרון”.

הנתונים מלמדים כי בשנת 2023, עם כניסתו של השר איתמר בן גביר לתפקיד השר לביטחון לאומי, עלו להר 45,776 יהודים. בשנת 2024 נרשם גידול חד שהביא ל-50,602 מבקרים יהודים, והמגמה נמשכה גם בשנת 2025 עם עלייה שנתית ממוצעת של כ־5,000 מבקרים לאורך התקופה.

במקביל למגמת העלייה בביקורי יהודים, נרשמה הרחקה של מאות מוסלמים מהר הבית. בשנת 2023 הורחקו 774 מוסלמים, ובשנים 2024-2025 הורחקו כ־700 ערבים בתפילות יום שישי בלבד.

לצד זאת מציינת המשטרה כי גם בקרב יהודים נרשמו הרחקות בגין הפרות סדר: 193 מורחקים בשנת 2022, 271 בשנת 2023, 278 בשנת 2024 ו־329 מורחקים עד ספטמבר 2025. גורמים המעורים בפרטים התייחסו לנתונים ואמרו כי “כמות העולים עלתה בצורה משמעותית, משכך עלו הרחקות בהשוואה לכמות העולים”.

בסביבתו של השר בן גביר מסרו: "המדיניות שהשר בן גביר מוביל בהר הבית - משילות, ביטחון ונוכחות ברורה של המדינה - מאפשרת ליהודים לעלות להר, להתפלל, לשיר ולהשתחוות במקום. השר בן גביר ימשיך לחזק את הריבונות היהודית במקום הקדוש ביותר לעם היהודי".