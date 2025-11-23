יונתן שלו בהפגנת מועצת אוקטובר "מועצת אוקטובר"

שקד חרמוני, דוברת של יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט ומילואימניקית, תקפה בחריפות את יונתן שלו, מייסד תנועת "כתף אל כתף", בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות.

המתקפה באה בעקבות פוסט של שלו שבו קרא להקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת מחדלי השבעה באוקטובר, וכן השתתפותו בעצרת שאורגנה על ידי 'מועצת אוקטובר'.

חרמוני כתבה, "יונתן שלו הפך בשנה האחרונה לתופעה מתנפחת, סמל מדומיין. בדיונים על חוק הגיוס הוא בכה, צעק, השתולל, והציג את עצמו כאביר המאבק ב"חוק ההשתמטות". מר שלו התעקש שוב ושוב שהוא לא איש פוליטי ושהוא בסך הכל מילואימניק שנלחם על עתיד המדינה. אבל כל מי שהקשיב באמת, הבין כבר שלא מדובר באדם תמים".

בהמשך הפוסט הוסיפה, "בימים האחרונים הוסיף מר שלו לארגז הכלים שלו גם את נושא ועדת החקירה הממלכתית. בלי למצמץ הוא מדבר בשם כל הצעירים שנלחמו, כאילו קיבל מינוי פיקטיבי להיות 'נציב הדור שנלחם'. החוצפה הזו, לנסות לייצג ציבור שלם, רק מדגישה עד כמה הפוזיציה שלו פוליטית מהיסוד".

"רק שיש בעיה קטנה", המשיכה וכתבה, "בתוך אותם צעירים מילואימניקים יש גם כאלו, ואני ביניהם, שלא מוכנים שיצחק עמית יוביל שום ועדת חקירה. אבל יונתן מדלג על זה כאילו מדובר בגרגיר חול במסדרון. למה? כי זה לא משרת את האג'נדה שלו".

חרמוני הבהירה כי אין מדובר בשלילה של חופש הביטוי, וכתבה, "ולא, אף אחד לא מונע ממנו להביע עמדה. ברור שמותר לו. גם בדיונים על חוק הגיוס, אף אחד לא מנע. להפך נתנו לו במה, זמן וכבוד למרות שהיה ברור שהוא לא רק לוחם תמים, אלא פוליטיקאי בתחפושת, עטוף מדים, שמשתמש בגיוס כסולם אישי".

היא חתמה את דבריה בביקורת אישית, "אז בפעם הבאה כשהוא יעמוד מול מצלמות, יכה על חזהו ויצהיר שהוא 'רק מחפש שוויון וצדק', תדעו שהוא שחקן. פחות הקול של הלוחמים, יותר קול פוליטי שלא בוחל להשתמש לשם כך במדים".