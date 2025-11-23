שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, ובני משפחתו אינם מתגוררים בביתם בעמיקם כבר יותר משנה בשל סיבות ביטחוניות, כך חשף הכתב דורון קדוש.

על פי הדיווח, ההנחיה לעזיבתם ניתנה על ידי שב"כ, עוד בתקופה שבה כיהן גלנט כשר הביטחון במהלך השנה הראשונה למלחמה - בשל שיקולים ביטחוניים הנוגעים לאבטחתו האישית.

ההחלטה, שנשמרה תחת איפול עד כה, נועדה לאפשר ליחידות האבטחה של גלנט לפעול בתנאים מיטביים בהתאם להערכת מצב ביטחונית שהתקבלה בשב"כ.

מאז מתגוררת המשפחה מחוץ לבית הקבע, כאשר פרטים הנוגעים למיקומם ולהיקף האבטחה סביבם אינם נמסרים משיקולים ביטחוניים.

גורמים המעורים בנושא ציינו כי ההוראה לעזיבה ניתנה כבר לפני יותר משנה, ונשארה בתוקף לאורך כל התקופה בשל הערכות מצב חוזרות של גורמי המקצוע.

מטעמם של גלנט ובני משפחתו נמסר כי הם מסרבים להתייחס לנושא. מהשב"כ לא התקבלה תגובה.