בראיון לערוץ 7 מתייחס שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לשורת סוגיות ובהן גם סוגיית פינוי המתיישבים בגוש עציון, אירוע שקומם רבים שנחרדו למראה הרס ופינוי מבנים התיישבותיים בידי ממשלת הימין.

השר סמוטריץ' דוחה את הטענות וקובע כי אמנם "התמונות קשות ולא נעימות ואף אחד לא אוהב אף פעם לפנות", אך "זה פשוט לא המקום לנהל בו מאבק על ארץ ישראל. זה לא האירוע. אם אני אבוא עכשיו אל הבית שלך ואשים קרוואן בחצר ואתה תשלח את המשטרה או את המנהל אזרחי לפנות אותי, אני לא אוכל לזעוק שמפנים יהודים בארץ ישראל. אם יש דייר סרבן בפרויקט התחדשות עירונית שמוציאים אותו מהבית כדי לקחת מבנה "רכבת" שנבנה בשנות החמישים ולהפוך אותו לבניין רב קומות גדול משוכלל חדיש עם ממ"ד, אי אפשר לזעוק שמפנים יהודים בארץ ישראל".

בדבריו קובע השר כי במשך כשנה ניהלה המועצה מו"מ עם התושבים בטרם ננקטו מהלכי האכיפה. עם זאת הוא מקפיד שלא להתערב באירוע "כי יש רשויות אכיפה מסודרות", כלשונו. לכך הוא מוסיף ומדגיש כי לא נהרסו בתים ואין משפחה שפונתה מביתה, אלא מדובר אך ורק בהתחלות בנייה ו" מי שאמר משהו אחר פשוט משקר במצח נחושה".

"אני אומר את זה בכאב לב גדול מאוד מאוד, כדי להבהיר שאי אפשר לנהל מערכת של כל דאלים גבר" אומר השר סמוטריץ' ומזכיר כי משמעותה של ריבונות היא החלת החוקים הסדירים כמקובל בכל עיר וישוב בישראל.

"אנחנו הממשלה שבונה הכי הרבה, שמתכננת הכי הרבה, שמסדירה הכי הרבה, שמפתחת הכי הרבה ביהודה ושומרון", אומר סמוטריץ' ומזכיר את חמישים היישובים שהוסדרו ו-132 החוות שקיימות בסמכות וברשות, בתיאום עם הצבא ועם הרשויות המקומיות ויישובי האם, אך מעבר לכך, הוא אומר, שטח זה שבו בוצע הפינוי הוא "עתודת הקרקע היחידה של מיצד. היישובים יחד עם המועצה מקדמים שם עם המנהל האזרחי תכנית של אלפי יחידות דיור. המבנים האלה פוגעים בתוכנית הזאת".

"אף אחד לא אוהב מראות כאלה של פינוי, וחבל שזה הגיע למקומות האלה של אלימות, אבל האם אנחנו רוצים אנרכיה? שכל אחד יקבע עובדות בשטח?", שואל סמוטריץ' וכשהוא נשאל אם לא זו הטענה שנטענה כלפי כלל ההתיישבות ביהודה ושומרון, הוא דוחה את הטענה מכל וכל ומציין כי גם תוקפיו טוענים שהפינוי נועד למטרות נדל"ניות, ומשמעות הדברים היא שאכן יש כוונה לבנות בנייה התיישבותית על השטח. "ההתיישבות מקדמת שם תכניות בנייה, אז למה צריך עכשיו להקים שם בצורה ספורדית?", הוא שואל ומעיר כי "האנשים שם מכרו קרקעות אחד לשני במאות אלפי שקלים. עשו שם סחר בנדל"ן".

"הרוב המוחלט של מי שכאב צודק כי התמונות הן קשות, אבל הוא כאב כי הוא לא מכיר את הנתונים. זאת לא הריסה לשם הריסה. זאת הריסה לשם בנייה הרבה יותר גדולה ,הרבה יותר משמעותית. אנחנו רוצים להביא מיליון מתיישבים ליהודה ושומרון. אנחנו רוצים לחזק את התיישבות במזרח גוש עציון עם מאות ואלפי יחידות דיור", אומר סמוטריץ' ומזכיר בהקשר זה אישורי בנייה ל-3,000 יחידות דיור במערב מזרח ומרכז גוש עציון. "יכול להיות שאפשר היה לנהוג אחרת והתמונות הם לא טובות, וכולם צריכים להפיק לקחים בתוך האירוע הזה, אבל זה לא אירוע שבו פינו בתים בארץ ישראל".

לדבריו בכוונתו עוד ללמוד את האירוע אך עם זאת הוא נשמר מלהתערב באירועים בהם הסמכות נתונה לרשויות האכיפה המקצועיות, כמקובל בכל מקום אחר בישראל. "אני לא חושב שזה נכון שתהיה פה מעורבות פוליטית בדברים האלה. אנחנו קובעים מדיניות והמדיניות שלנו כמו שאמרתי מדיניות שבונה, שמסדירה, שסוללת, שמכריזה על אדמות מדינה, שמגדילה את ההתיישבות ימה וקדמה צפונה ונגבה עם החלוצים הגיבורים של הגבעות, של התיישבות הצעירה, של החוות, של החקלאים. עושים דברים נפלאים".

"פה היה אירוע נקודתי, סכסוך פנימי בתוך ההתיישבות. זה לא אירוע של מאבק על ארץ ישראל. זה סכסוך נקודתי. בהחלט יכול להיות שגם ההתיישבות צריכה לפתור סכסוכים כאלה בדרך אחרת, אבל כשזה מגיע לאכיפה כבקשה מסודרת של המועצה ושל היישובים, עם כל הכאב זה התפקיד של המערכת".

הראיון המלא עם השר סמוטריץ' יפורסם בקרוב בערוץ 7.