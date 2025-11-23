התרגשות באלון מורה: הרב מרדכי וולנוב, רב היישוב ור"מ בישיבת אלון מורה , מוציא היום (ראשון) לאור סדרת ספרים חדשה בשם "ויורנו מדרכיו" הכוללת 125 שיחות אקטואליות ודברי מוסר לאור פרשיות השבוע, בלשון בהירה ובשילוב דוגמאות מחיי המעשה.

"סדרת "ויורנו מדרכיו" כוללת בתוכה שיחות מוסר על סדר פרשיות התורה. השיחות כתובות בסגנון השווה לכל נפש. הרעיונות המוסריים המופיעים בספר מומחשים בעזרת דוגמאות מעשיות בחיי הפרט. כך מרגיש הקורא חיבור לרעיון, ואף מקבל כלים מעשיים וכיווני מחשבה שיעזרו לו להתמודד בצמתים שונים בחיי היומיום", נכתב בגב הספרים.

עוד צויין כי הסדרה בנויה על מאמרי חז"ל ורעיונות נוספים שנאמרו מפי גדולי המוסר בכל הדורות. התבוננות מעמיקה מגלה שפעמים רבות רעיון שנאמר מפי מגיד אחד, משלים רעיון שנאמר מפי מגיד אחר, והחיבור בין הרעיונות יוצר מהלך אחד ארוך שמבוסס כולו על מאמרי חז"ל, ראשונים וגדולי האחרונים.

לסיכום נאמר ש"השיחות מפגישות את הקורא עם רעיונות רבים ומגוונים, ומסייעות לו לקנות ולחזק בנפשו מידות וענייני מוסר שונים. מתוך התבוננות בפרשיות השבוע הקורא ישים את ליבו לעניינים הנוגעים לחייו ולאישיותו וילמד להתבונן בדרך ישרה על פרטי חייו".

את הסדרה מוציאה ישיבת ההסדר "ברכת יוסף" באלון מורה, שמקיימת אירוע השקה מיוחד לסדרת הספרים בהשתתפות הרב אליקים לבנון, הרב שמואל אליהו, הרב דודי דודקביץ', הרב שחר אימבר ומחבר הספרים הרב מרדכי וולנוב, כמו גם מנכ"ל מוסדות אלון מורה אליסף פרשן, ראש מועצת שומרון יוסי דגן שישתתף בערב ההשקה בישיבה, יחד עם מאות מתלמידי ובוגרי הישיבה.

הרב מרדכי וולנוב, מחבר סדרת הספרים, כתב בפתח הספר על חומש בראשית ושמות: "בסייעתא דשמייא ובהודאה גדולה לה' יתברך זכיתי ויצאה לאור סדרת ויורנו מדרכיו. מתוך מחשבה על בוגרי הישיבה ראיתי צורך לסכם את השיעורים ולשלוח כל שבוע דף מקורות עם סיכום, וכך נולדה הסדרה". הרב הוסיף תפילה "שהדברים ייכנסו ללב הקוראים, ונזכה לתקן ולשכלל את דרכנו, וכך נעלה כולנו במסילה העולה בית-אל".