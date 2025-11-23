ועדת התמיכות של המשרד לשירותי דת אישרה היום (א) תקציב לבניית מקווה חדש בשכונת עיר ימים בנתניה.

בשיחה בין מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, לבין יו"ר המועצה הדתית בעיר, הרב אשר אוחנה, סוכם כי המקווה ייקרא "באר מרים" - על שמה ולעילוי נשמתה של ראשת העיר המנוחה, מרים פיירברג איכר ז"ל.

ההחלטה נועדה להנציח את פועלה רב השנים של פיירברג איכר לחיזוק מעמד שירותי הדת בעיר ולהנגשתם לכלל התושבים, תוך הקפדה על שירות איכותי ומכובד לכל מגזר.

שכונת עיר ימים נחשבת לאחת השכונות היוקרתיות והמתפתחות בישראל, ובה למעלה מ-4,500 יחידות דיור, מרכזי מסחר, מוסדות חינוך וחיי קהילה פעילים. עד כה לא פעל בשכונה מקווה פעיל, והקמת "באר מרים" צפויה לספק מענה רוחני וקהילתי משמעותי לתושביה.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, אמר, "הקמת 'באר מרים' בשכונת עיר ימים היא מעשה של צדק היסטורי והכרת הטוב. הגב' מרים פיירברג איכר ז"ל הייתה מנהיגה פורצת דרך שהאמינה בלב שלם בחשיבות מתן שירותי דת נגישים ומכובדים לכלל תושבי נתניה. מקווה זה הוא לא רק מענה חיוני לצרכי אלפי המשפחות בשכונה, אלא גם נר נשמה פיזי, חי ונושם, המנציח את מסירותה של אישה יקרה שפעלה לילות כימים למען העיר".

יו"ר המועצה הדתית נתניה, הרב אשר אוחנה, הוסיף, "היום אנו סוגרים מעגל של כבוד והערכה. מרים פיירברג איכר ז"ל לא רק בנתה את נתניה מבחינה פיזית, אלא גם חיזקה את הרוח והמסורת שלה. 'באר מרים' יהיה סמל לחיבור של יוקרה עם קדושה, ויתאים לאופי הקהילתי הייחודי של עיר ימים. אנו מודים על ההיענות המהירה והתקציב שאושר, ומתחייבים לבנות את המקווה בסטנדרטים הגבוהים ביותר לזכרה".

המשרד לשירותי דת מסר כי ימשיך לשתף פעולה עם המועצות הדתיות ברחבי הארץ לטובת פיתוח תשתיות דת, הקמת מקוואות חדשים ושדרוג שירותי הדת המקומיים.