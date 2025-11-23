הממשלה אישרה היום (ראשון) את מינויו של השר יריב לוין לשר קבוע בשלושה משרדי ממשלה נוספים שנותרו ללא שר, וכן את העברת חלק מסמכויות שר הפנים לראש הממשלה בנימין נתניהו - עד למינוי שר פנים חדש.

ההחלטות מגיעות לאחר חודשים של ואקום ניהולי שנוצר בעקבות התפטרות שרי ש"ס ויהדות התורה בקיץ האחרון במחאה על אי-קידום חוק הגיוס.

על פי ההחלטה, לוין יעמוד בראש משרד העבודה, המשרד לשירותי דת והמשרד לענייני ירושלים ומורשת ישראל, בנוסף לתפקידו הקיים כשר המשפטים. הממשלה ציינה כי מינויו נדרש "כדי להשיב רציפות שלטונית ולעצור את השיתוק שנוצר".

היועצת המשפטית לממשלה התריעה בפני השרים כי ריכוז ארבעה תפקידים בידי לוין יוצר קושי משפטי מהותי.

לדבריה, העומס המינהלי הנלווה לניהול כמה משרדים כבדי משקל "עלול לפגוע ביעילות המשילות וביכולת לתת מענה לצורכי הציבור".

בדיון הבהיר לוין לפרוטוקול: "אני מקבל על עצמי לשמש כשר קבוע במשרדים הללו רק עד 31 בדצמבר - ולא מעבר לכך".

במקביל אישרה הממשלה את העברת חלק מסמכויות שר הפנים לידי ראש הממשלה, לאחר שמשרד הפנים נותר ריק מאז התפטרותו של השר משה ארבל מטעם ש"ס.