נתניהו: טבטבאי הוא רב מרצחים שדם רבים על ידיו רועי אברהם, לע"מ; סטילס: חיים גולדברג, פלאש 90

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הערב (ראשון) הצהרה ראשונה לאחר חיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה על טבטבאי.

"לפני שעות אחדות צה"ל חיסל את עלי טבטבאי, רמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה. טבטבאי הוא רב מרצחים. ידיו מגואלות בדם של ישראלים ואמריקנים רבים, ולא בכדי הציעה ארה"ב פרס כספי של חמישה מיליון דולר על הראש שלו. טבטבאי שימש כמפקד בכיר בכוח רדואן. זה הכח שהתכונן לכבוש את הגליל ולשחוט הרבה מאזרחינו", אמר נתניהו.

הוא ציין כי "לאחרונה הוא הוביל את חידוש המאמצים של חיזבאללה להתחמש מחדש, זה כמובן לאחר המכות הקשות שחיזבאללה ספג במבצע הביפרים, בפגיעה במאגרי הטילים שלו וכמובן בחיסול נסראללה. אני מודה לצה"ל ולכוחות הביטחון שביצעו היום פעולה מקצועית, מדויקת ומוצלחת".

"המדיניות שאני מוביל ברורה לחלוטין", הצהיר נתניהו. "תחת הנהגתי, מדינת ישראל לא תאפשר לחיזבאללה לבנות את כוחו מחדש, ולא נאפשר לו לחזור להוות איום על מדינת ישראל. אני מצפה מממשלת לבנון לממש את ההתחייבות שלה לפרק את חיזבאללה מנשקו. כי רק כך יתאפשר לכל אזרח בלבנון עתיד טוב יותר, ורק כך תוכל להתקיים שכנות טובה ובטוחה בין ישראל ללבנון".

"בהזדמנות הזאת, אני רוצה גם לשבח את הנשיא טראמפ על ההחלטה שלו להוציא אל מחוץ לחוק ולהגדיר את ארגון 'האחים המוסלמים' כארגון טרור. זה ארגון שמסכן את היציבות ברחבי המזרח התיכון וגם מעבר למזרח התיכון. ולכן, מדינת ישראל כבר הוציאה חלק מהארגון אל מחוץ לחוק, ואנחנו עובדים להשלים את הפעולה הזאת בקרוב", סיכם.