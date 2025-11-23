שורדי השבי והוריהם באוהל הרבי מליובאוויטש צילום: צבי לבנהרץ

שורדי השבי, שגב כלפון, מתן אנגרסט, נמרוד כהן ובר קופרשטיין, הגיעו להתפלל באוהל הרבי מליובאוויטש בקווינס שבניו יורק - המקום שבו התפללו בני משפחותיהם לשחרורם במסגרת מסע של צעירי חב"ד.

במהלך הביקור נשאו החטופים תפילה משותפת עם בני משפחותיהם. הרב מנחם קוטלרסקי, שאירח את הביקור מטעם מטה חב"ד העולמי, אמר כי "כאן בכינו, התפללנו וחיזקנו זה את זה. לחזור לכאן אתכם זה כל כך מרגש; אנחנו סוגרים מעגל".

חגי אנגרסט, אביו של מתן, סיפר כי ביקר באוהל פעמים רבות בשנה האחרונה. "כל פעם שאני בניו יורק, אני מגיע לאוהל של הרבי. התחלנו את המסע כשהבן שלנו היה בגיהינום. בזכות התפילות האלה יצאנו מחוזקים. הגענו להגיד תודה".

החטופים ובני משפחותיהם נתנו צדקה, הדליקו נרות וכתבו פתקי בקשה לברכה. עם כניסתם קראו את פרק ק' בתהילים - "מזמור לתודה" - ושבו והודו על שובם. "עד עכשיו, משפחותינו התפללו כאן שנחזור הביתה", אמר מתן אנגרסט. "היום, באתי רק כדי להגיד תודה". הם נשאו גם תפילה משותפת לשובם של כל החללים שעדיין מוחזקים בידי חמאס בעזה.

בני המשפחות התבוננו אחורה על תקופת השבי הקשה ועל התמיכה שקיבלו בקהילה היהודית ברחבי העולם. קובי כלפון, אביו של שגב, אמר: "כאשר הגענו לאוהל בפעמים הקודמות, חזרנו ממנו מחוזקים להמשיך במאמצים. עכשיו, כשהצלחנו, הגענו לכאן להגיד תודה ולהרהר בכוחן של המצוות שנעשו בזכות הילדים שלנו".

בר קופרשטיין באוהל הרבי צילום: צבי לבנהרץ

אמונתם של החטופים בזמן השבי תפסה מקום מרכזי בסיפורם האישי. מתן אנגרסט תיאר כיצד ביקש משוביו סידור, חומש ותפילין - ובצעד מפתיע, בקשתו נענתה. "התפללתי שלוש פעמים ביום, בבוקר, בצהריים ובערב", אמר. "זה הגן עליי; זה נתן לי תקווה". בר קופרשטיין, נשען על מזמורים שידע בעל פה, בעוד אמו הובילה מסע עולמי שבו השאילה את התפילין שלו לאלפי יהודים.

הביקור התקיים במקביל לביקורו של יוסף חיים אוחנה, ששוחרר בפעימה האחרונה, והוא מצטרף לשורת ביקורים של ניצולי שבי ומשפחותיהם בתקופה האחרונה.