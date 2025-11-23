ציר הזמן שהוצג לוועדת תורג'מן ופורסם הערב בחדשות 12 משרטט תמונה של השעות הדרמטיות שקדמו למתקפה הרצחנית של חמאס בשבעה באוקטובר, ומעמיד במוקד את התנהלותו של ראש אגף המודיעין לשעבר, האלוף אהרון חליוה.

מהמסמכים עולה רצף התרעות, עדכונים והחמצות שנערמו לאורך הלילה, בזמן שחליוה לא היה זמין טלפונית וקיבל מסרים בלבד.

על פי הפרסום, בשעה 00:50 התקבל עדכון ראשון בלשכת ראש אמ"ן. קצין המודיעין של פיקוד דרום העביר לעוזר של ראש האגף סימנים חריגים מרצועת עזה. העוזר הסתפק בהעברת מסרון לחליוה - שלא התעורר - ולא ניסה להתקשר אליו. לאורך הלילה נצברו התרעות נוספות, אולם רק בסביבות שלוש לפנות בוקר העיר העוזר את חליוה ועדכן אותו במלוא המידע. חליוה הנחה להמשיך במעקב בלבד.

זמן קצר לאחר מכן עדכן העוזר את חליוה כי הרמטכ"ל מעודכן אף הוא במצב. בתגובה כתב חליוה: "מיותר". בהמשך הלילה התקבלו אצלו רק מסרים לנייד האישי, בעוד המכשיר הצבאי שלו נותר כבוי והוא לא ענה לשיחות. רל"ש הרמטכ"ל ניסה ליצור עמו קשר דרך העוזר - אך נדחה בטענה כי אין צורך. גם ראש אגף המבצעים, האלוף עודד בסיוק, ניסה להשיג את חליוה ללא הצלחה.

לאחר השעה ארבע לפנות בוקר, שאל הרמטכ"ל הרצי הלוי מה מצב ראש אמ"ן. בתשובה אמר בסיוק: “אני לא מצליח לתפוס אותו”. גם ניסיונות שנעשו לאחר מכן לחבר בין הצדדים נתקלו בעיכובים. רל"שית ראש אמ"ן השיבה כי אם לא מדובר בעניין דחוף - ניתן להמתין לבוקר. רל"ש ראש אגף המבצעים הדגיש שמדובר בדחיפות, אך נענה כי החיבור יתבצע בשעה 6:30. ניסיון נוסף של רל"ש בסיוק לפנות לעוזר ראש אמ"ן לא צלח.