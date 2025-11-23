סרטוני ברכות מידוענים הם חלק בלתי נפרד מאירועי מוצאי שבתות הארגון של סניפי בני עקיבא בשנים האחרונות. אם עד כה כוכבי הסרטונים הללו היו זמרים ואמנים אהובים, ובין הסניפים הייתה מתקיימת תחרות סמויה, מי ישיג יותר ברכות מיותר ידוענים נחשבים, הרי שהשנה, כך נראה, אחד הכוכבים המובילים בסרטונים הללו הוא דווקא איש השמאל הקיצוני, פרופ' אמיר חצרוני, ודווקא בסניפי התנועה שברחבי יהודה ושומרון.

במפגן מרשים של הומור עצמי פנו נציגי כמה מסניפי התנועה לפרופ' חצרוני בבקשת ברכה לסניף ולבוגריו, וחצרוני, כדרכו, אינו משיב הזמנה לצילום ריקם, גם אם מדובר בתנועת נוער ציונית דתית וגם אם מדובר בסניפים הנטועים בעומק יהודה ושומרון, האזורים מהם הוא סולד עד עמקי נשמתו.

באחד הסרטונים שיוצגו במוצאי השבת הקרובה - לא נגלה באיזה סניף כדי לשמור על אפקט ההפתעה - תולה חצרוני מבט נוגה במצלמה ואומר: "לבני עקיבא בסניף... אשר בשטחים הכבושים שעוד מעט יוחזרו לפלשתינאים שהם בעצם בעלי המקום. אתם הולכים לחגוג כנראה את חודש הארגון האחרון שלכם... תתארגנו לעזוב לפינוי, לגירוש ואנחנו נחגוג את הגירוש שלכם. איך אנחנו נחגוג... החגיגות של ההתנתקות יהיו כלום לעומת החגיגות שלנו...".

"גזלתם בתים מפלשתינאים תמימים. לא קראתם את עשרת הדיברות", נזעק חצרוני אל מול המצלמה, "קראתם רק את ספר יהושע בן נון פושע המלחמה" הוא אומר ומסיים בתקווה לחודש ארגון אחרון, "תתחילו להתארגן לארוז".

בסרטון אחר פונה חצרוני לחניכי סניף אחר באחד הישובים בבנימין אותו הוא מגדיר כ"יישוב פלשתינאי שלא שייך לכם... זה מקום ששייך לערבים ואינשאללה גם יחזור לערבים ואני מאחל לכם שכמה שיותר מהר הוא יחזור ושלא תזכו להגיע לא להכתרה ולא לסיום חודש הארגון. תחפשו לכם אוהל בקו הירוק".

דברים ברוח זו שיגר חצרוני כברכה לחניכי סניף אחר, גם הוא באזור בנימין: "ישוב פלשתינאי כבוש", מגדיר חצרוני את הישוב ומוסיף: "אני מאחל לכם שזה חודש הארגון האחרון שלכם כיוון שבשנה הבאה אינשאללה אם ירצה ה' הישוב שלכם כבר פונה והוחזר לפלשתינאים".

את חניכי סניף נוסף באיו"ש הגדיר פרופ' חצרוני כ"גנבי אדמות. דור שני או שלישי לפושעי מלחמה. אני מאחל לכם שזו השנה האחרונה שבה אתם מבצעים את המעשים המגונים שלכם, כי בשנה הבאה האדמות יחזרו לפלשתינאים ואתם תעופו חזרה לקו הירוק או למקומות שמהם הגעתם, למרוקו, טוניס, אלג'יר ואולי פולין".

החניכים עצמם מעבירים בינם לבין עצמם את הסרטונים ומגחכים על גידופיו ואיחוליו של הפרופ' שבעיניהם "הפך את עצמו לקריקטורה שמאלנית", כלשונו של אחד מהם. "במקום להתרגש מהקללות של אנשים כמוהו, נשאר לנו רק לצחוק על כל זה ולהתקדם הלאה. אדם הזוי, אבל יפה שהסכים להצטלם".

הורים שנחשפו ל"טרנד חצרוני" הגיבו גם הם בחיוך: "מסתבר שכשאנחנו המבוגרים מתרגשים מכל התנצחות פוליטית וכל התבטאות קיצונית, דווקא הנוער יודע לקבל זאת בפרופורציות, בחיוך ובעיקר בלי להתרגש".

יצוין כי זו אינה השנה הראשונה בה פונים חניכי בני עקיבא לחצרוני. כבר בשנים קודמות היו פניות שזכו לתגובות דומות, אולם נראה שהשנה מספר הסניפים שהתחרו על "ברכותיו" שובר שיאים.