שורד השבי שגב כלפון מספר כי הוא חש מאוים גם כיום - למרות שחזר לישראל. בראיון לחדשות 12 הוא אומר: "תחושת הביטחון שלי ירדה, אני עדיין לא מרגיש בטוח. עברתי שנתיים קשות. הם יודעים עליי את כל הפרטים האישיים. הם תמיד היו מטפטפים לנו שהם עוד יגיעו אלינו, שעוד יגיעו אליי".

לדבריו, ביום הוא מצליח לשכוח מהכאב אך בשעות הלילה הכול צף מחדש. "הכי משפיל היה כשנתנו לנו לחפור להם את השירותים שלהם. חפרנו בור בעומק כמעט שני מטר במשך שלושה ימים כדי שייתנו לנו אוכל. עשינו את זה כי היינו רעבים, אבל גם אז לא קיבלנו אוכל".

הוא תיאר כיצד המחבלים דיללו את מזונם במים: "פשוט טחנו לנו פול ו'ניפחו' אותו במים כדי שנרגיש שיש שם יותר".

על הביקור בבית הלבן סיפר כי מדובר בחוויה בלתי נתפסת. "בסוף אני שגב מדימונה. פתאום להיות בבית הלבן עם המשפחה - זה מטורף. הרבה מזה שחזרתי זה בזכות טראמפ, אבל גם בזכות המדינה שלנו והחיילים שלנו. בלעדיהם לא הייתי כאן".

כלפון התייחס גם לסבו, שקיבל את פניו ברגע מרגש במיוחד לאחר השחרור. "כל השנתיים האלה חשבתי המון על המשפחה. הפחד הגדול שלי היה לשמוע שקרה משהו לאבא, לסבא או לאימא. זה מה שישב לי בראש כל הזמן. בסוף זכיתי לנשק את סבא והוא אותי".