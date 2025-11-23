חוסיין אל-שייח', סגנו של אבו מאזן, נועד היום (ראשון) ברמאללה עם נציג של הממשל האמריקני ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, שמונה על ידי הנשיא האמריקני טראמפ לוועד השלום המיועד לניהול רצועת עזה לאחר המלחמה.

סוכנות הידיעות הרשמית של הרשות הפלסטינית "וופא" מסרה כי השיחות בין הצדדים עסקו בהסדר ברצועת עזה לאחר המלחמה לאור החלטת מועצת הביטחון ובדרישה לאפשר לרשות הפלסטינית לפעול ברצועה ולהיות מעורבת בניהולה.

"וופא" ציינה כי "אל-שייח' שיבח את עמדת הנשיא טראמפ והמדינות המתווכות שהצליחו לייצב את הפסקת האש ולאפשר הכנסת סיוע הומניטרי ותחילת שיקום רצועת עזה".

בפגישה השתתפו גם ראש המודיעין הכללי הפלסטיני, האלוף מאג'ד פרג', יועץ הנשיא לעניינים דיפלומטיים מג'די אל-ח'אלדי, ודוברו של אבו מאזן, נביל אבו רודיינה.