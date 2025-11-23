ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, לא פסל ישיבה בקואליציה עם המפלגות הערביות - כך דווח הערב (ראשון) בכאן חדשות.

בכנס של תומכיו שנערך בירושלים נשאל בנט האם יבטיח ש"לא לשבת עם חרדים או ערבים בקואליציה". ראש הממשלה לשעבר השיב: "אם יחסרו מנדטים נצטרך לעשות פשרות באלף דברים וזה יהיה רע מאוד. אם הציבור לא יצא להצביע נגיע לקריסה".

בנט גם הציב את עצמו כמועמד היחיד, שלדעתו, מסוגל לנצח את ראש הממשלה בנימין נתניהו. "יש רוב יהודי מובהק לשינוי, 20 מנדטים שהצביעו למפלגות קואליציה שלא מרוצים אבל הם אנשי ליכוד בעיקר, וימניים. אם אתה מעמיד בראש אדם שדוגל במדיניות שמאל הם לא מוכנים, ולכן בדקנו את זה. המנדטים האלה - אם יהיה להם ברור שזה בנט מול נתניהו הם מצביעים בנט.

אני מדבר עם השחקנים, ועם גדי ואיווט, ואתם יכולים לעזור אם תכתבו באינטרנט שאתם עם בנט וזה יגרום גם להם להצטרף", סיכם.