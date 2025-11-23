הוריה של אביב יעקובסון, שנהרגה לפני כשבוע בתאונת דרכים בכניסה ליישוב גבעת הראל, פנו לנהגי ההסעות במועצה בבקשה לחזק אותם בעקבות האירוע הקשה. את מילותיה של האם, חנה, שיתף השבוע אחיה יהודה וייל בפייסבוק.

בהודעתה הדגישה האם את הערכת המשפחה לעבודת הנהגים. חנה אמרה, "במשך 13 שנה, יום-יום, ילדינו נוסעים איתכם לבית ספר. הלוך ושוב, בבטחה, בנעימות. לצערנו הגדול, תאונות קורות. כולכם נהגים אחראים, מסורים, דואגים לילדים. אתם עושים עבודה שבלעדיה כולנו, מאות ואלפי הורים בבנימין, לא היו יכולים לא לצאת לעבודה, להתפרנס, ולא לשלוח את הילדים למשימה הפשוטה של בית ספר".

חנה הוסיפה, "העבודה שלכם היא עבודת קודש, היא עבודה קשה ויומיומית, ואנחנו מעריכים אתכם מאוד מאוד מאוד. אנחנו מבקשים מכם להתחזק ולא לקחת תאונה כואבת ככל שתהיה כדרך השגרה. תהיו גאים בעבודתכם".