בצה"ל החלו הבוקר (שני) בתרגיל מטכ"לי רחב היקף תחת השם "מגן ועוז", שנועד לבחון את מוכנות צה"ל למגוון תרחישים ביטחוניים. התרגיל צפוי להימשך במהלך היומיים הקרובים.

בהנחיית הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, התרגיל נפתח בהפעלת בוחן רמטכ"ל במתכונת פתע, שנועד לבדוק את מוכנותה של אוגדה 210 להתמודדות עם אירוע פתע מתפרץ.

במהלך התרגיל יתורגלו תהליכי הערכת מצב, קבלת החלטות בכלל הדרגים, הפעלת כוננויות, וניהול הכוחות בזירת מלחמה. עוד נמסר כי תורגש תנועת כוחות ערה במרחב הגולן והעמקים, ישמעו קולות נפץ, ותורגש תנועת כלי טיס ואמצעים מוטסים נוספים. בצה"ל מבהירים כי אין מדובר באירוע ביטחוני.

בצה"ל מציינים כי התרגיל נערך כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים וכולל תרגול והטמעה של תכניות מבצעיות. מדובר בתרגיל שתוכנן מראש כחלק מתכנית האימונים של צה"ל לשנת 2025.