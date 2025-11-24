הרשויות בקולומביה הודיעו אמש (ראשון) כי חילצו 17 קטינים מחברי קהילת "לב טהור".

"חילצנו 17 ילדים, ילדות ובני נוער", נכתב בהודעת רשות ההגירה של קולומביה ברשת X, בצירוף תמונות של חלק מהילדים - שפניהם טושטשו או הוסתרו. "הופצו התרעות בינלאומיות על פשעים נגד קטינים הקשורים לקהילה הזו".

"יש סימנים לכך שחלקם עשויים להיות קורבנות חטיפה, מה שמרמז על אפשרות של סחר בבני אדם במסווה של פעילות דתית", נכתב בדוח משטרתי.

יו"ר ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, חבר הכנסת גלעד קריב, הגיב "מברך על חילוצם של 17 קטינים בידי הרשויות בקולומביה מידי כת לב טהור".

עוד הוסיף כי "העובדה כי חברי הכת נתפסו בקולומביה מעידה על ניסיונותיה להיעלם מעיני הרשויות, וצריכה להדאיג את ממשלת ישראל". לדבריו, "כפי שדרשנו שוב ושוב בדיוני הוועדה, על ממשלת ישראל להנהיג דירקטיבה ברורה להבאת כלל ילדי הכת לארץ, להצלה ולשיקום".