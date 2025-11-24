יחידת הכלבנים לישראל (יכ"ל) עוסקת באיתור מאות נעדרים מדי שנה, ובהם ילדים, בני נוער, מבוגרים וקשישים.

בשנים האחרונות פועלת היחידה כמעט מדי יום במתכונת חירום, בזכות מערך מתנדבים רחב וכלבי הצלה מאומנים שהובילו לפריצות דרך רבות.

השנה, במסגרת "הגרלת החלומות" של קרן "עם ישראל חי", תוקדש ההגרלה להרחבת הסיוע ליכ"ל, מתוך הבנה שמדובר בגוף שמציל חיים וזקוק לתמיכה גוברת על רקע פעילות מתרחבת.

לדברי מפקד היחידה, מייק בן יעקב, "אנחנו נמצאים בשטח כמעט מדי יום. כל מקרה נעדר הוא קריטי - השעות הראשונות והיכולת להגיע לנקודה הנכונה בזמן הן מה שמכריעות בין חיים למוות". בן יעקב מתאר אתגרים מתמשכים של מרחבי חיפוש נרחבים, תנאי שטח קשים ומקרים הדורשים ציוד ייחודי, כלבים מאומנים ומתנדבים מסורים.

לצד כלבי האיתור, מפעילה היחידה ציוד מתקדם הכולל רחפנים, רכבי שטח, סירות, מערכות ניווט וצוללנים - כל אלה דורשים משאבים, הכשרות ותחזוקה שוטפת.

חיזוק יחידת הכלבנים צילום: יכ''ל

קרן "עם ישראל חי", בראשות שמואל סקט, תומכת ביכ"ל לאורך השנים. "יכ"ל מייצגים את הטוב שבישראל - מקצועיות, התנדבות וחסד בלי גבולות", אומר סקט. לדבריו, הקרן אף סייעה בהקמת בסיס אימונים מיוחד במירון להכשרות מתקדמות של מתנדבי היחידה.

הגרלת הדירה הנוכחית מציעה פרס יוקרתי במיוחד: דירת יוקרה בשווי 1.2 מיליון דולר בלב ירושלים. מחיר כרטיס בודד הוא 660 שקלים, ובמסגרת מבצע מיוחד, כל רוכש מקבל כרטיס נוסף במתנה.

הגרלת בונוס אחת כבר התקיימה, במסגרתה זכתה משתתפת בפרס של 15,000 דולר. כעת נפתחה ההרשמה להגרלת הבונוס השנייה, וכל מי שירכוש כרטיס עד ליום האחרון של חנוכה (22.12), ייכנס אוטומטית להגרלה נוספת על סכום זהה.

רכישת כרטיס מהווה גם הזדמנות לתמוך ישירות בפעילות של יכ"ל, לסייע בהצלת חיים ולחזק את מתנדביה שפועלים בכל הארץ יום ולילה.

