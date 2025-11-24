גופת כרישה מסוג סנפירתן נסחפה אתמול אל חוף גן לאומי בית ינאי. את הדיווח העביר אזרח שטייל במקום בשעות הבוקר, ועדכן את מוקד רשות הטבע והגנים על ממצא חריג.

צוות הגן הלאומי יחד עם פקחי היחידה הימית של הרשות הגיעו במהירות למקום, שם הבחינו כי על גופת הכרישה סימנים המעידים על פגיעת רשת דיג. הגופה נאספה ונשלחה לנתיחה במעבדת טורפי-על של אוניברסיטת חיפה באשדוד.

ד"ר אביעד שיינין, ראש תחום טורפי-על בתחנת מוריס קאהן לחקר הים באוניברסיטת חיפה, וד"ר דני מוריק, ראש תחום פתולוגיה ימית בתחנה וראש החוג לביוטכנולוגיות כחולות וחקלאות ימית מקיימת בבית הספר למדעי הים ע"ש צ'רני, מסרו כי מדובר בכרישה בוגרת שאורכה 1.8 מטרים. לדבריהם, "היא הייתה בעיצומו של היריון ונשאה ברחמה שבעה עוברים, שלא שרדו".

עוד מסר ד"ר שיינין, "נקבות הסנפירתן ממליטות ביוני-אוגוסט, וההיריון אורך כ-10-12 חודשים". לדבריו, "סביב ראשה של הכרישה היה סימן עמוק שהותיר חוט דיג, כנראה של רשת דיג, ונראו סימני מאבק שהשאירו שטפי דם עמוקים לתוך השריר".

ד"ר מוריק ציין, "מלבד הסימנים החיצוניים נראו דימומים בשריר הלב של הכרישה, שלרוב מעידים על סטרס אקוטי כתוצאה מלכידה".

בנתיחה סייעו מתן בנדיקט ונעמה אלון. בין היתר נלקחו דגימות לבדיקה פתולוגית מקיפה.

ברשות הטבע והגנים הבהירו כי הכריש נחשב לערך טבע מוגן המצוי בסכנת הכחדה, ולכן חל איסור לפגוע בו, להטרידו או להאכילו. כל עבירה על כך מהווה עילה להליך פלילי.