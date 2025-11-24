העימות בדיון בוועדה חוקה ערוץ כנסת

עימות חריג התרחש הבוקר (שני) בדיון של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, כאשר היועץ המשפטי של הוועדה, עו"ד גור בליי, התפרץ לעבר יו"ר הוועדה, חבר הכנסת שמחה רוטמן.

בתיעוד מהדיון, שעסק בהצעת החוק לפיצול תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה, נראה רוטמן לוחש דבר מה באוזנו של בליי - וזה הגיב מיד בטון תקיף ואמר: "אתה לא תאיים עלי".

רוטמן, שנראה מופתע, השיב: "מה אתה צועק עלי?".

ח"כ גלעד קריב (העבודה) התערב והביע תמיכה בדבריו של בליי: "הוא אומר את מה שאמור להיאמר, אתה מאיים על הייעוץ המשפטי של הוועדה. אל תדבר ככה על הייעוץ המשפטי של הוועדה".