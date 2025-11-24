מגי טביבי מספרת על מכשיר המעקב ערוץ 14

מגי טביבי, מגישת חדשות בערוץ 14, סיפרה כיצד התגלה מכשיר המעקב שהוצמד לרכבה - מקרה שנמצא כעת בבדיקת משטרה.

"לקחתי את הרכב לפני כחודש וחצי לשטיפה, שם איתרו לי את הדבר הזה על הגלגל - ומשם כל ההיסטוריה", אמרה טביבי במהלך שידור לינון מגל.

היא הוסיפה: "הדבר עדיין נבדק ובחקירת משטרה, אז נאחל לתוצאות טובות". ינון מגל הגיב לדבריה: "זה מטורף".

טביבי הדגישה כי למרות תחושת הפגיעה בפרטיות, היא ממשיכה בשליחות העיתונאית: "כמו שאמרתי לא פעם ולא פעמיים - אנחנו מעל זה ונמשיך לעשות את העבודה החשובה שלנו כאן בערוץ, בעיקר לטובת הצופים בבית".