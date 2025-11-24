המשטרה עצרה חשודים בעוקץ קשישים דוברות המשטרה

שוטרי מחוז ירושלים ורשות המסים עצרו הבוקר (שני) חמישה חשודים תושבי מזרח ירושלים, בעלי פנצ'רייה בדרום העיר, בחשד שניצלו קשישים ולקוחות תמימים במרמה שיטתית שהניבה להם סכומים של עשרות ואף מאות אלפי שקלים.

מהחקירה הסמויה שהתנהלה על ידי תחנת מוריה, יחידת ביל"פ קדם ויחידת האכיפה הכלכלית של מחוז ירושלים, עולה כי החשודים גבו מלקוחות תמימים סכומים גבוהים עבור תיקונים מיותרים, לעיתים תוך הצגת תקלות שלא היו קיימות כלל.

במשטרה תיארו דפוס פעולה קבוע: לקוחות, רבים מהם קשישים, הגיעו לבדיקה שגרתית או לשטיפת רכב - ונאמר להם כי קיימות תקלות דחופות.

החשודים הציגו עצמם כעסק מורשה, ולעיתים גבו תשלומים של אלפי שקלים - במזומן, באשראי או באמצעות חיובים פיקטיביים. חלק מהלקוחות אף נלקחו בכפייה לכספומט סמוך ונדרשו למשוך מזומן ולמסור אותו במקום.

במהלך החיפושים בבית העסק ובבתיהם של החשודים נתפסו עשרות אלפי שקלים במזומן, ציוד רב, רכב, אלות וחומרי שטיפה. במקביל, פתחה רשות המסים בחקירה נפרדת על העלמת הכנסות בהיקף של למעלה מ-1.5 מיליון ש"ח.

החשודים, בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, תושבי סילוואן, יובאו במהלך היום לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט.

במשטרה קראו לציבור לדווח על כל בית עסק שגובה תשלומים חריגים או מבצע פעולות ללא הסכמה. "נפעל בכל האמצעים להביא את החשודים לדין, במיוחד כשמדובר בניצול קשישים".