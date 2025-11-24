מרדכי דוד בדיון ערוץ 7

פעיל הימין מרדכי דוד הגיע היום (שני) לדיון שמתקיים בכנסת במסגרת הוועדה לביטחון לאומי בנושא התנכלות לעיתונאים.

את הדיון ניהל ח"כ גלעד קריב (העבודה), שעמד בעבר בעימות עם דוד במהלך הפגנה. בעקבות אותו עימות, שבו חסם מרדכי דוד את דרכו של קריב, עיכבה אותו המשטרה ובסיום האירוע הוציאה נגדו צו הרחקה מהח"כ.

אף על פי כן, דוד משתתף היום בדיון בכנסת, בו נכח גם קריב עצמו.

הדיון היום הוא השלישי בסדרה שיזם ח"כ קריב בוועדה, ועוסק בחופש העיתונות ובמקרי התנכלות לעיתונאים, אחרי התיעודים של דוד מפגין נגד כתב חדשות 12 גיא פלג.