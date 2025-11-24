את התוכנית המסוכנת של ארגוני מודיעין זרים להשפיע על הבחירות בישראל באמצעות תמונות פייק ורשתות קונספירציה.

הניתוח המדאיג משווה בין הפעילות הישראלית לקמפיינים ברומניה, ומזהיר כיצד יצירת כאוס והטלת ספק בעובדות הבסיסיות עלולה לערער את עצם היכולת לקיים משטר דמוקרטי. "ברגע שאין בינינו הסכמה על מה בכלל עובדה, אין לנו יכולת לקיים משטר דמוקרטי".

בליבת השיח הטכנולוגי-ביטחוני העכשווי עומדת סוגיית הפצת פייק ניוז והתכנים מזויפים ברשתות החברתיות, תופעה שחורגת מהצקות שוליות והופכת לאיום אסטרטגי ממשי.

ברק גונן, מרצה בכיר לסייבר מהמרכז האקדמי לב, מתייחס בפרק הרביעי של הפודקאסט "מדברים סייבר" לתופעה שרק הולכת ומחריפה ועושה שימוש בתמונות או אירועים "סוחטי לייקים" לצרכים אחרים לגמרי.

הוא מצטט מחקר של ארגון "פייק רפורטר", המצביע על קמפיינים שהתקיימו במדינות ושונות דוגמת רומניה. מדובר בשיטה שבה ארגון מודיעין זר, המזוהה ככל הנראה עם רוסיה, מנסה לגבש "רשימה שחורה" של גולשים בעלי נטייה גבוהה לאמונה בפייק ניוז.

השלב הראשון בשיטה זו הוא הפצת תמונות מרגשות וקריאה לפעולה פשוטה ("שתפו, תגיבו"). בכך נאספת רשימת שמות של אנשים "שאפשר לעבוד עליהם בקלות". בשלב השני, גולשים אלה מוזמנים להצטרף לקבוצות בעלות נושאים תמימים, כמו גינון או תמיכה בחיילי צה"ל, בהן משותפים תכנים לגיטימיים גנובים. לקראת הבחירות, הקבוצות הללו משנות את ייעודן והופכות לזירה להפצת מסרים פוליטיים מוטים וקיצוניים.

"המטרה שלהם היא באמת לייצר כאוס", קובע גונן. "אתה לא צריך לגנוב שמונים אחוז מהאוכלוסייה במדינת ישראל בשביל להשפיע על תוצאות הבחירות. השפעה על חמישה אחוזים בלבד מהמצביעים, שהם בעלי 'עמידות דיגיטלית' נמוכה, יכולה להכריע את תוצאות הבחירות בישראל, בהן הכרעות מתקבלות על שברי אחוזים".

השפעה זו אינה מוגבלת רק לפייסבוק, וכוללת מעבר לרשתות סגורות יותר כמו וואטסאפ וטלגרם. למרות זאת, הוא מעודד מהסוף הטוב של ניסיונות ההשפעה הרוסיים שאותרו עד כה, שירדו מהרשתות בעקבות פעילות רשויות החוק ומטה הסייבר הלאומי.

גונן מצטט דוח של משרד המודיעין הישראלי מיוני 2023, שחקר את ניסיונות ההשפעה בין הבחירות של 2020 ו-2022. הדוח חושף אוסף מהלכים שמדינות זרות, בעיקר איראן, מבצעות במטרה לעוות את תוצאות הבחירות. "הם פונים לכל פלחי אוכלוסייה בארץ", הוא מסביר. "אם אתה ימין, תקבל את הפייק שיתאים לך, אם אתה שמאל, תקבל פייק שיותאם לדעותיך".

המטרה היא פירוד ושיבוש: התחזות לאנשים "אותנטיים" מתוך כל קבוצה (לעיתים באמצעות תמונות של מתווכים שפרסמו מודעות), והפצת מסרים קיצוניים ומסיתים. "לדוגמה היו בקבוצה מסרים קיצוניים שחרדים כביכול הפיצו. היתה גם קבוצה שקמה במטרה להשפיע על פילוג במחנה הציונות הדתית. אף מפלגה או פלח אוכלוסייה אינם חסינים בפני ההשפעה הזדונית".

גונן מבהיר כי הבעיה אינה רק "אוריינות דיגיטלית" של הפרט. "אנחנו צריכים כאן התנהלות מערכתית מדינתית שמונעת מראש את הדברים האלה".

אולם, הסכנה העמוקה ביותר, והיא לב השיח של גונן, היא הפגיעה בדמוקרטיה עצמה. "אנחנו נמצאים היום בעקבות הרשתות החברתיות בעידן שבו יש מחלוקת על מה היא בכלל אמת", הוא מדגיש.

לדבריו, תיאוריות הקונספירציה, שרבות מהן מופצות על ידי ארגוני אויב, מביאות לערעור הבסיס ההכרחי לקיומה של מדינה דמוקרטית: הסכמה על עובדות. "בסופו הדבר כדי לקיים דמוקרטיה אנחנו צריכים ברמה הבסיסית להסכים על העובדות. אחר כך כל אחד מפרש אותן לפי דעתו. ברגע שאין בינינו כאזרחי מדינה דמוקרטית הסכמה על מהי בכלל עובדה - זה מסכן את הדמוקרטיה וזה האתגר שאיתו נצטרך להתמודד".