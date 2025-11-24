רכב שנמלט משוטרים פגע היום (שני) בצהריים בעוברי אורח בצומת תל שבע שבנגב.

כתוצאה מהפגיעה נפצעו כמה בני אדם באורח קל ובינוני. שוטרים ירו לעבר הרכב שהמשיך בנסיעה ופגעו באחד מיושביו.

חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח סורוקה 4 פצועים, בהם: נהג הרכב, גבר כבן 30 במצב בינוני עם פציעות חודרות ו-3 הולכי רגל שנפצעו במצב קל.

גורם במשטרה מסר כי מדובר ברכב שניסה להימלט במהלך פעילות מבצעית של כוחות המשטרה במסגרת מבצע "סדר חדש" ביישוב תל שבע. "כתוצאה מהנסיעה הפרועה שלו, הרכב פגע באזרחים בצומת", נמסר.

כוחות משטרה גדולים מנהלים כעת מצוד אחר הרכב והמעורבים. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר: "אני מגבה באופן מלא את השוטר שירה בעבריין בנגב - במסגרת מבצע 'סדר חדש' שאני והמפכ"ל הכרזנו. ידע כל עבריין שמנסה לפגוע בשוטר ומסכן את השוטר שדמו בראשו. האירוע ממחיש שוב את הנחיצות של הפעילות הרחבה שאנחנו מובילים. המשטרה פועלת בנחישות, ותמשיך לפעול בנחישות - עד שנחזיר את המשילות לכל מקום במדינת ישראל ותזכה ממני לגיבוי מלא".