ראש אגף קדושת החיים במכון פוע"ה, הרב אריאל וידר, מדבר על המסר המרכזי של מפגש זום חי שיתקיים בקרוב (י"ט כסלו, 9.12) ויעסוק בצורך של ליווי בתהליך שמביא בסופו של דבר לרגעיו האחרונים של האדם.

"כשמשפחות פונות בזמן מוקדם, כשאין שאלה בהולה ודחופה, הן מקבלות הדרכה לגבי איך להתנהל, מה לעשות ומה לא לעשות כשקורה אירוע. יש כאן מנעד שלם של הדרכה והכוונה שלא נכון לחכות איתו", מסביר הרב וידר.

הוא מספר על משפחה שהתקשרה אליו במהלך השבעה וביקשה להודות לו. המשפחה הגיעה לבית החולים סביב אירוע סוער שכלל לא היה בטוח שיוביל לסוף חייו של יקירה, אך הרוגע של המשפחתי נוצר מהידיעה מה לומר לצוות הרפואי לעשות ומה לא. "המשפחה הייתה מוכנה היטב. הם ידעו שיש דברים שעושים ויש דברים שלא, ולא בלחץ".

הרב וידר מתאר גם מקרים אחרים. "לעומת זאת, באחד הימים קיבלתי שיחת טלפון ממשפחה של חולה אונקולוגי במצב לא פשוט והמשפחה מספרת שהוא כעת מורדם ומונשם. אני שואל את עצמי למה? מי אמר שזה היה הצעד הנכון?", אומר הרב ומציין כי משפחה אמנם תקבל את המענה גם כשהיא יוצרת קשר במציאות שכזו, אבל נכון יותר לעצור מבעוד מועד ולשאול מה עליה לעשות במידה ויקרה אירוע כזה או אחר, החל מזיהום ועד הפסקת נשימה או בלבול ברגעים הקריטיים.

על החשש של רבים מלקיים את הדיון על הרגעים הקשים של היקרים להם, הוא אומר שחשוב מאוד להיות ערים למצבים כמו התדרדרות רפואית פתאומית, טיפול שכשל, כניסה להוספיס בית ועוד. במצבים שכאלה נכון לשבת ולקיים שיחה. "אנחנו כאן כדי להיות איתכם, כדי שלא תצאו בהרגשה שהייתם יכולים לפנות בזמן ולא עשיתם זאת".

עוד מספר הרב וידר על שיתוף הפעולה הרציף עם הרופאים. "יש לנו שיתוף פעולה עם מגוון בתי חולים. הצוות הרפואי בעצמו שולח אלינו - כי הם לא רוצים שמשפחות יתמודדו עם מצבי לחץ".

השאלות שעולות, אומר הרב וידר, לא נוגעות רק לשאלת המשך טיפול והחייאה, אלא גם למתחים הכרוכים בתקופת חייו האחרונה של אדם, עד כמה צריך להימצא בבית ועד כמה אצל ההורה המבוגר החולה, שאלות הנוגעות להעסקת עובד זר ועד השאלה אם נכון לפנות לבית חולים במצבים אקוטיים ולעיתים התשובה לכך שלילית.

על מפגש הזום המתוכנן מציין הרב וידר כי מדובר באירוע בהשתתפות פעילה של הקהל מהבית. ניתן יהיה להעלות שאלות ולקבל מענה בזמן אמת כדי "לא להגיע ברגע האחרון - לרגע האחרון".

המפגש יתקיים בהשתתפות רבני קדושת החיים, הגב' רויטל נווה אחות מומחית קלינית בטיפול תומך, ומר עוזיאל סולקיס ממשפחה שלוותה על ידי קדושת החיים.

