הועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (שני) להפחית את הריבית במשק ברבע אחוז לשיעור של 4.25%.

זאת אחרי יותר משנתיים של מלחמה, ולאחר שבמשך 14 פעמים רצופות הותיר נגיד הבנק, פרופ' אמיר ירון, את הריבית על כנה בשיעור של 4.5%.

ההחלטה התקבלה גם על רקע העובדה שהאינפלציה עומדת כרגע על 2.5%, ונמצאת מתחת לטווח היעד, 3%, כבר כמה חודשים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב: "הבטחתי שניצחון יביא ביטחון וביטחון יביא לפריחה וצמיחה כלכלית. הורדת הריבית היום מצטרפת לשורה צעדים וסימנים ברורים - ישראל בדרך לצמיחה כלכלית אדירה".

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן הוסיף "‏מוטב מאוחר מלעולם לא. ‏הכלכלה הישראלית הוכיחה חוסן וצמיחה, השקל חזק, האינפלציה מתמתנת והבנקים גורפים רווחי עתק על חשבון הציבור. ‏הורדת הריבית כעת היא צעד חשוב לטובת העסקים הקטנים, הזוגות הצעירים ונוטלי המשכנתאות, ואני מקווה שזוהי רק ההתחלה".

יו"ר נשיאות המגזר העסקי, דובי אמיתי, הגיב: "מאז ההודעה הקודמת של בנק ישראל, נרשמה ירידה קלה באינפלציה, עלייה באבטלה והאטה מסוימת בצמיחה. פרמטרים אלה הצביעו כולם על הצורך בהקלה על העסקים ועידוד הפעילות הכלכלית במשק. נוסף לכך, נזכיר כי חברת הדירוג S&P שיפרה לאחרונה את תחזית הדירוג של ישראל ל"יציבה" אשר מבטאת ירידה ברמת הסיכון.

לאור אלו, ההפחתה שהוחלט עליה היום, גם אם היא הפחתה קטנה יחסית, מסמנת את התפנית של יציאת המשק מתקופת מלחמה לתקופת צמיחה, את האמון במשק ואת המדיניות המוניטארית המשקפת תמיכה בצמיחה וביציבות", דברי אמיתי.