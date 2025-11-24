השחקן טל מוסרי חבר ללהקת פרחי ירושלים לשיר חנוכה חדש "נרות וניסים".

את השיר כתב והלחין חנן אביטל - מנהל ומייסד הלהקה שחוגגת השנה 50 שנות פעילות.

את השיר מלווה קליפ הכולל קטעים שנוצרו בטכנולוגיית Ai, ובהם נראים ילדי הלהקה יחד עם טל מוסרי כשהם מדליקים חנוכיות ברחבי העולם: מירושלים, דרך פריז ולונדון ועד טהרן וניו יורק.

טל מוסרי סיפר: "אני מתרגש ושמח לשתף פעולה עם פרחי ירושלים, לכבוד ימי החנוכה. לספר את הגבורה של אז בימינו ולהביא שיר חדש לילדי ישראל. מאחל שיהיה לכולנו חג שמח, מלא באור ובבשורות טובות ושכולנו נגרש את החושך".