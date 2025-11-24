סמוטריץ' נפרד מאיתן פולד ערוץ 7

יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', נפרד היום (שני) מדוברו בעשר השנים וחצי האחרונות, איתן פולד, במילים חמות ומלאות הערכה.

"איתן קודם כל הוא שותף", אמר סמוטריץ', "איתן הולך איתי מהשבוע הראשון שבו נכנסתי לפוליטיקה, עשר וחצי שנים. איתן הוא שותף במובן הכי עמוק של המילה, שחקן נשמה עם לב רחב, מוכשר ברמות שאין לתאר".

בהמשך פנה סמוטריץ' לעיתונאים בחדר ואמר על פולד, "איש שאי אפשר לריב איתו, נכון? ספרו גם אתם, העיתונאים - אתם עם נורא קשה - ואי אפשר לריב עם איתן".

לדבריו, "הייתה לך תרומה אדירה לדברים הטובים שהצלחנו לעשות בעם ישראל, בארץ ישראל ובתורת ישראל. הייתה לך תרומה אדירה אדירה. תודה לך, עברנו הרבה ביחד".

איתן הוא אחיו של ארי פולד הי"ד, שנרצח בפיגוע דקירה בצומת גוש עציון בשנת 2018. ארי ניסה לרדוף אחרי המחבל ולנטרל אותו, אך נפצע אנושות ונפטר מפצעיו בבית החולים שערי צדק בירושלים.

לפני מספר חודשים שוחרר המחבל חליל ג'בארין, שרצח את ארי פולד, במסגרת עסקת שחרור החטופים השנייה במהלך מלחמת חרבות ברזל.