עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו פנה במכתב למשטרה בבקשה להסיר רישום פלילי של אדם שהשתתף במחאות נגד הגירוש מגוש קטיף לפני 20 שנה.

האיש ביקש בשבועות האחרונים להתחיל לעבוד במשרד החינוך אולם הליך קבלתו נעצר בשל הופעת הרישום הפלילי במערכות המשרד, רישום אשר היה אמור להימחק במסגרת "חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תכנית ההתנתקות" שחוקק בשנת 2010.

עו"ד פולסקי מסר: "מרשי השתתף במחאות נגד הגירוש מגוש קטיף בהיותו נער. חלפו מאז 20 שנה במהלכן נמחק באופן גורף הרישום הפלילי לכל המתיישבים שהשתתפו במחאות וזאת במסגרת חוק 'ביטול רישום פלילי'. נראה כי על המשטרה היה למחוק את כל הרישומים במקרים אלו וחבל שהדבר שלא נעשה, ובכך לא הוסר כתם הרישום הפלילי. מרשי הינו אזרח שומר חוק אשר מאז אירועי ההתנתקות לא נפתח לו כל תיק נוסף".