תיירים שיבקשו ללון בלונדון, בירת בריטניה, עשויים להיתקל בקרוב במס חדש. הרשויות בעיר מתכוונות להטיל מס לינה בגובה חמישה אחוזים ממחיר הלינה הממוצע, שיחול על שהייה בבתי מלון או בדירות המושכרות לטווח קצר, כגון דירות Airbnb.

לפי הממוצע הנוכחי, המס צפוי לעמוד על כ-11.5 ליש"ט ללילה, שהם כ-13 אירו. את ההמלצה לגביו פרסמה ועדת פיקוח בין-מפלגתית מטעם רשות לונדון רבתי, שטענה כי מדובר בצעד מקובל בערים רבות באירופה.

ראש העיר סאדיק חאן טרם הודיע רשמית על אימוץ ההמלצה, אך לפי דוברו, "ראש העיר הבהיר כי מס תיירות צנוע, בדומה לערים בינלאומיות אחרות, יחזק את הכלכלה שלנו, יביא לצמיחה, ויסייע לבסס את המוניטין של לונדון כיעד תיירותי ועסקי עולמי".

לפי הערכות בבריטניה, יכניס המס החדש עד 240 מיליון ליש"ט בשנה לקופת העיר. רשות לונדון רבתי ציינה כי "לונדון לא צפויה לראות ירידה משמעותית במספר המבקרים אם תכניס מס בשיעור דומה לערים מרכזיות מקבילות", בהתבסס על מחקרים המראים כי תיירים אינם נרתעים ממסים דומים בערים פופולריות.

כך צפויה לונדון להצטרף לערים כמו פריז, שבה נגבה מס לפי סוג מקום הלינה; ברלין, שגובה אחוז מהעלות; ואיטליה, בה שיעור המס משתנה לפי דירוג, מיקום ועלות השהייה.