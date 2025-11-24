רועה צאן מחוות בית קרניים, מהחוות האסטרטגיות ביותר שהוקמו במועצת בנימין בשנים האחרונות, הותקף הבוקר (שני) על ידי עשרות פורעים ערבים. ברגע האחרון, לאחר שבעל החווה ביצע נוהל מעצר חשוד, הצליח הרועה להימלט.

האירוע התרחש בשעות הבוקר המאוחרות, אז הגיעו עשרות פורעים לאזור של חוות בית קרניים. מדובר בחווה שהוקמה על ידי מועצת בנימין במטרה לבלום את השתלטות הרשות הפלסטינית על אדמות מדינה באזור. מדובר באחד האזורים האסטרטגיים ביותר בבנימין, שחולש על העיר מודיעין ומרכז הארץ, ושהרשות מבקשת להשתלט עליו כבר תקופה ארוכה.

הפורעים יידו אבנים על רועה הצאן ששהה במקום, וגנבו את תיקו ואת החמור שהיה עמו. הרועה הצליח לברוח מהפורעים ובעל החווה פתח בנוהל מעצר חשוד, על מנת להבריח אותם ולמנוע פגיעה בתושבי החווה. בנס לא היו נפגעים ישראלים באירוע.

ברחבי בנימין הוקמו בשנתיים האחרונות עשרות חוות אסטרטגיות, שמטרתם לשמור על אדמות המדינה, שמהווים, בדגש על אזור מערב בנימין בואכה מרכז הארץ, את עתודות הקרקע של מדינת ישראל. החוות נמצאות באזורים שרוב הישראלים אינם מגיעים אליהם, אך סובלים מהשתלטות מאסיבית של הרשות.

בחודשים האחרונים התרחשו לא מעט תקיפות של פורעים ערבים כנגד רועי הצאן שמסתובבים במרחב, אירועים שלרוב אינם מסוקרים באופן נרחב ואינם זוכים לתשומת לב ציבורית מספקת. לפני כשבועיים ניסו ערבים לחדור לחוות בית קרניים בחסות החשיכה ונבלמו על ידי בעל החווה ברגע האחרון.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ מסר כי "במועצת בנימין הוקמו בשנים האחרונות חוות רבות שמטרתם למנוע את ההשתלטות הערבית על ארצנו, וההוכחה לכך שמדובר במהלך ציוני ממדרגה ראשונה מגיעה מהמחבלים הנאלחים שמנסים לפגוע בגיבורים שמיישבים את הקרקע חרף האיומים. הם יודעים כמה עבודה זו קריטית לעתיד מדינת ישראל".

"אנחנו יודעים שיש נטייה לתקשורת ללבות אירועי קיצון בשטח ולהתעלם מהפעילות הקריטית שעושים החוואים שלנו ביום ובלילה, תוך סיכון עצמם. האירוע הזה מזכיר לנו שוב מי האויב האמיתי ומול מה אנחנו עומדים. זה או אנחנו או הם - ואנחנו נחושים לנצח במערכה".