תת-אלוף ג', שהיה ראש חטיבת ההפעלה באמ"ן ב-7 באוקטובר ועבר לתפקיד במוסד בשנה שעברה, יסיים את תפקידו גם בארגון הביון. כך החליט ראש המוסד דדי ברנע.

במוסד עצמו אישרו: "כפי שהוחלט אתמול, ראש חטיבת ההפעלה לשעבר תת-אלוף ג' יפרוש מצה"ל ויוכל להמשיך לשרת במילואים. בתיאום בין הרמטכ"ל לראש המוסד, הוחלט כי יסוכם מועד פרישה בו יסיים תא"ל ג' את תפקידו במסודר במוסד אליו הושאל לפני מספר חודשים".

בנוסף, גם ראש זירת פלסטינים בחטיבת ההפעלה באמ"ן ומפקד מרכז איסוף ב-8200, שני קצינים בדרגת אלוף-משנה, יודחו מצה"ל בעקבות תפקודם ב-7 באוקטובר.