שופטת בית המשפט הפדרלי בארה"ב ביטלה את כתבי האישום שהוגשו נגד ראש ה-FBI לשעבר, ג'יימס קומיי, והתובעת הכללית של ניו יורק לטישיה ג'יימס.

השופטת קמרון מקגוואן קארי קבעה גם כי המינוי של טראמפ לתובעת הכללית במחוז המזרחי של וירג'יניה, לינדזי האליגן, אינו חוקי.

טראמפ בחר בקפידה את האליגן על מנת להגיש את כתבי האישום נגד קומיי וג'יימס, בהם ראה אויבים מרים שניסו להעמידו לדין ו"לתפור לו תיקים", לטענתו.

"ניסיונו של התובע הכללי למנות את גב' האליגן כתובעת זמנית של ארה"ב במחוז המזרחי של וירג'יניה, אינו תקף. כל הפעולות הנובעות ממינויה הפגום של גב' האליגן, כולל כתבי האישום נגד קומי וג'יימס, היו מימוש בלתי חוקי של סמכות ביצועית. הם מבוטלים בזאת", כתבה השופטת קארי בפסק הדין.

עורכי הדין של קומיי וג'יימס טענו כי תקופת 120 הימים שתובעת זמנית של ארה"ב רשאית לכהן לפני אישור מהסנאט כבר פגה, ולפיכך כתבי האישום שהגישה אינם חוקיים. משרד המשפטים האמריקאי יכול לערער על ההחלטה, ולבקש אישור להגיש מחדש את האישומים כלפי ג'יימס וקומיי בצורה חוקית.