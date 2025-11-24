תיק החקירה נגד יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, צפוי להסיגר בקרוב, כך דווח הערב (שני) ב-i24NEWS.

מילביצקי נחקר בחודשים האחרונים בחשד להדחה לעדות שקר ולאונס אישה שלטענתה נדרשה לחתום על תצהיר כוזב בו הכחישה כי ראש ארגון "בני ברוך" מיכאל לייטמן הטריד אותה.

על פי חומרי החקירה, המתלוננת מסרה עדות שבה הפלילה את עצמה ואמרה: "שילמו לי כסף כדי שאחתום על תצהיר שראש הכת לייטמן לא פגע בי. בזמן שהוחתמתי על תצהיר השקר, מיליבצקי פגע בעצמו בחדר המלון". בשל ההפללה העצמית, המשטרה העניקה לה מעמד הדומה לעדת מדינה.

החקירה נגד מילביצקי נפתחה באיחור של שנה, לאחר שלפי הדיווח בוצע מחדל חמור מצד היועצת המשפטית לממשלה.

בדיעבד, כאשר זומנה המתלוננת לחקירה נוספת, היא כבר לא שהתה בישראל. כל הניסיונות לאתר אותה ברוסיה - כשלו.

עו"ד ציון אמיר, המייצג את ח"כ מילביצקי, לא מסר תגובה.