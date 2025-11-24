פולין זימנה היום (שני) את שגריר ישראל לשיחת הבהרה בעקבות ציוץ של מוזיאון "יד ושם", שלטענת ורשה לא הבהיר שהנאצים הם אלו שהכריחו את היהודים לענוד טלאי צהוב ולא הרשויות הפולניות.

שר החוץ הפולני, רדוסלב סיקורסקי, מחאה נגד הפוסט של "יד ושם" שבו נכתב כי פולין הייתה המדינה הראשונה שבה יהודים הוכרחו לענוד סימן זיהוי שנועד להפרידם משאר האוכלוסייה.

לדבריו, הפוסט, שפורסם אתמול, היה צריך להבהיר שפולין הייתה כבושה בידי הגרמנים אז.

"מאחר שהפוסט המטעה לא תוקן, החלטתי לזמן את שגריר ישראל למשרד החוץ", כתב סיקורסקי ב-X.

שגרירות פולין בישראל פרסמה גם היא כי "מוסד המצפה שיכבדו אותו אינו מעוות את ההיסטוריה. החל מספטמבר 1939, פולין הייתה תחת כיבוש גרמני נאצי וסובייטי אכזרי. טענות לפיהן פולין נקטה צעדים אנטישמיים מתעלמות ממציאות זו ומציגות בצורה מעוותת את העבר".