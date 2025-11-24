משטרת בת ים סגרה תיק חקירה נגד קבוצת נערים שהשחיתו שוב ושוב את בית הכנסת "שערי ציון" בעיר, למרות שצולמו במצלמות אבטחה ופרטיהם המלאים מצויים בידי החוקרים.

ההחלטה מעוררת כעס בקרב חברי הקהילה, שטוענים לזלזול בסממנים אנטישמיים ברורים.

האירועים התרחשו לאורך השנה האחרונה, כאשר קבוצת נערים הגיעה למקום מספר פעמים - חלקן בלילות שבת - וריססה על קירות המבנה צלבי קרס, כתובות שנאה וסמלים נאציים נוספים. התיעוד מראה כי מדובר באותה קבוצה שחזרה למקום שוב ושוב.

לאחר שהגבאים גילו את ההשחתות החוזרות, הם פנו לתחנת המשטרה המקומית עם תיק ראיות מפורט: צילומי מצלמות אבטחה המזהות את הפעילים, שמותיהם המלאים ואף פרטי קשר. למרות המידע המפורט, הודיעו להם החוקרים כי העבירה מוגדרת כ"השחתת רכוש" בלבד, וכי התיק ייסגר.

"אנחנו מדברים על צלבי קרס, על סמלים נאציים ברורים, על התנכלות חוזרת למקום קדוש", אומרים בקהילה. "כשמשהו כזה קורה בפריז או בברלין, כולם קמים על הרגליים. אצלנו בבת ים - מסווגים כנזק לקיר וסוגרים תיק".

במשטרה דוחים את האשמות וטוענים כי התיק שנפתח באוגוסט בעקבות כתובת הנאצה עדיין פתוח וממשיך להיחקר.

התיק שנסגר, לדברי המשטרה, הוא תלונה נוספת שהוגשה בספטמבר על ידי מתלונן אחר, שצירף את אותה תמונה בדיוק ללא כל ראיה חדשה.

"התלונה השנייה לא הוסיפה מידע חדש לחקירה הקיימת, ולכן הוחלט לגנוז אותה", הובהר. "הטענה שהמשטרה התעלמה מהאירוע אינה נכונה ומטעה את הציבור".