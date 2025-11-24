דנון לנציג הפלסטיני: אתם לא תהיו בעזה דוברות

שגריר ישראל באו"ם דני דנון השתתף היום (שני) בדיון של מועצת הביטחון בנושא המזרח התיכון, ופנה ישירות אל נציג הרשות הפלסטינית, ריאד מנסור.

בדבריו האשים את הרשות בחוסר יכולת לבלום את הטרור ביהודה ושומרון, וציין כי למרות כוח אדם ביטחוני גדול - המחבלים פועלים בחופשיות.

דנון אמר כי ברשות הפלסטינית פועלים יותר מ-32 אלף אנשי ביטחון חמושים, אך עדיין הטרור עדיין בשיאו. "מחבלים פועלים חופשי, מתארגנים ומקבלים נשק מאיראן בלי שמישהו עוצר אותם". הוא הוסיף כי ישראל היא שמאתרת את משלוחי הנשק, מפרקת תאי טרור ומונעת את הפיגוע הבא, וזאת משום שהרשות, לדבריו, אינה נוקטת בצעדים הנדרשים.

השגריר הדגיש כי גורמים שאינם מסוגלים להתמודד עם מחבלים “וממשיכים לתגמל אותם”, כלשונו, אינם מהווים פתרון - ובוודאי שלא יובילו את עזה בעתיד.

"מי שלא מסוגל להתעמת עם מחבלים וממשיך לתגמל אותם הוא הבעיה ולא הפתרון והוא בטח לא ישלוט בעזה", סיכם דנון.