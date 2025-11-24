המרדף אחר המחבלים הלכודים ברפיח נמשך, ובסוף השבוע שבעה עשר מהם ניסו להימלט. שישה נתפסו בידי צה"ל והיתר חוסלו.

כתב i24NEWS פגש את סא"ל א', מפקד סיירת גולני, שסיפר: "לאט לאט בחמאס מבינים שאין להם ברירה ולכן ראינו את האויב יוצא החוצה ומנסה לברוח. אנחנו קיבלנו משימה לחסל או לשבות אותם ואת זה נבצע".

רס"ן א', קצין אג"מ גדוד 271, מוסיף: "התוואי התת-קרקעי נמצא מבחינת הידע והיכולות שלנו בנקודת עליונות. זה מביא אותנו להישגים.

סא"ל ד', מג"ד 271, סיכם: "אחרי אימונים רבים וידע רב שנצבר בלחימה, אנחנו אורבים למחבלים, יודעים איך הם חיים בתת קרקע ומחסלים אותם".