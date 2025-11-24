לפני כשבועיים היה חבר הכנסת צבי סוכות (הציונות הדתית) אמור לטוס לארצות הברית.

הטיסה כבר הוזמנה מראש, אך בקשת אשרת הכניסה המקוונת שהגיש - לא אושרה.

על פי הדיווח של ירון אברהם, סוכות עבר להליך הרגיל של בקשת ויזה בשגרירות ארה"ב, ושם החל להיחקר על עברו הפלילי. במסגרת הראיון הקונסולרי נשאל סוכות על חקירות קודמות, והשיב כי היו כאלה בגיל 19. לאחר מכן נשאל מתי נחקר לאחרונה - והשיב: "אתמול".

בשלב זה הבינו הפקידים האמריקנים כי עליהם לבחון את הנושא לעומק. ברקע לדברים עומדת חקירתו של סוכות במשטרה יום לפני הגשת הבקשה, במסגרת פרשת הכניסה לבסיס שדה תימן.

הקונסוליה האמריקנית סירבה לאשר את הוויזה באותו שלב והבהירה כי נדרש בירור נוסף. סוכות המתין עד הרגע האחרון בתקווה שההליך יושלם, השאיר את כרטיס הטיסה שהוזמן ליום המחרת - אך לבסוף נאלץ לוותר על הנסיעה.

מאז פנה סוכות למשרד החוץ בבקשה לסיוע, בעיקר נוכח העובדה שמדובר בחבר כנסת מכהן, וגם משום שהוריו ואשתו בעלי אזרחות אמריקנית. למרות זאת, חלפו שבועיים והליך קבלת הוויזה טרם הסתיים. היום התבקש סוכות להגיע ולאסוף את דרכונו - לקראת הכרעה האם תונפק לו ויזה או תימסר החלטת סירוב סופית.

ח"כ צבי סוכות מסר לערוץ 7: "זכיתי להישאר בארץ ישראל, אמשיך להגן על לוחמי צה"ל בכל זמן שאדרש".