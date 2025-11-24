בנק לאומי הודיע היום (שני) על הפחתה נוספת של ריבית הפריים ב-0.25% על הלוואות ומשכנתאות.

בבנק מציינים כי מדובר בהטבה משמעותית ללקוחות, שנועדה לסייע בהתמודדות עם יוקר המחיה ולהוזיל את ההחזר החודשי הן על משכנתאות והן על הלוואות צרכניות.

ההטבה תינתן באופן אוטומטי ללקוחות מעבירי משכורת שיש ברשותם משכנתא עם רכיב פריים או הלוואה הצמודה לריבית הפריים, וכן עומדים בתנאי מחזור הוצאות של לפחות 7,000 שקל בחודש בכרטיס האשראי של הבנק.

המהלך מצטרף לשורת הטבות שהעניק לאומי בתקופה האחרונה במסגרת מתווה בנק ישראל - ובהן מענק כספי חד-פעמי של 500 שקל ללקוחות שהוציאו לפחות 7,000 שקל בכרטיס האשראי של הבנק ושמשכורתם מופקדת בו.

מוקדם יותר היום הודיעה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל על הורדת הריבית במשק בשיעור של 0.25%, זאת לאחר שקרוב לשנתיים (מינואר 2024) עמדה הריבית על שיעור של 4.5%. ההחלטה למעשה קובעת כי הריבית במשק תעמוד על 4.25%, וריבית הפריים על 5.75%. שיעור הריבית החדש ייכנס לתוקף רק ביום חמישי, כדי לאפשר למוסדות הבנקאיים להיערך לשינוי.